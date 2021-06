5월 수입차 2만4080대 신규등록…벤츠·BMW, 3·4위 굳히기

렉서스도 판매회복세 뚜렷

[아시아경제 유제훈 기자] 지난 5월 국내 수입 승용차 등록대수가 2만4080대인 것으로 집계됐다. 특히 선두권인 메르세데스-벤츠와 BMW의 판매 순위는 국내 외국계 3사(한국GM·르노삼성자동차·쌍용자동차)를 앞선 3·4위를 수성했다.

한국수입자동차협회(KAIDA)는 지난 5월 수입 승용차 신규등록대수가 2만4080대로 집계됐다고 3일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비론 3.5% 증가한 것이지만, 전월 대비론 5.9% 감소한 수치다. 이에 따라 1~5월 누적 판매량은 12만1566대였다. 이는 전년 동기(10만886대) 보다 20.5% 증가한 것이다.

브랜드별론 메르세데스-벤츠가 7690대, BMW 6257대로 선두권을 유지했으며, 폭스바겐(1358대), 볼보(1264대), 지프(1110대), 미니(1095대), 렉서스(1007대) 등이 1000대 이상의 판매량을 기록했다. 독일 3대 고급차 브랜드 중 하나인 아우디는 판매량이 229대에 그쳤다.

배기량별론 2000㏄ 미만이 1만3247대(55.0%)로 가장 많았고, 2000㏄~3000㏄미만 7954대(33.0%), 3000㏄~4000㏄미만 2066대(8.6%), 전기차 등 기타 560대(2.3%), 4000㏄이상 253대(1.1%) 순이었다.

국가별론 유럽 1만9249대(79.9%), 미국 2796대(11.6%), 일본 2035대(8.5%) 순이었고 연료별론 가솔린 1만1677대(48.5%), 하이브리드 6695대(27.8%), 디젤 3105대(12.9%), 플러그인하이브리드 2043대(8.5%), 전기 560대(2.3%) 순이었다.

구매유형별론 개인구매가 1만5116대(62.8%), 법인구매가 8964대(37.2%)였다. 개인구매의 지역별 등록대수는 경기 4751대(31.4%), 서울 3351대(22.2%) 순이었고 법인구매는 인천 2905대(32.4%), 부산 2174대(24.3%) 등의 순이었다.

지난 5월 베스트셀링 모델은 메르세데스-벤츠 E250이 1257대로 선두를 지켰고, BMW 520(873대), 폭스바겐 제타 1.4 TSI(759대) 등이 뒤를 이었다. 임한규 KAIDA 부회장은 "5월 수입 승용차 신규등록은 일부 브랜드의 물량 부족 등으로 전월 대비 감소했다"고 밝혔다.

