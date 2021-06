우리은행, 직장인 특화채널 '우리 직장인셀럽' 오픈

직장인 대상 특화 금융서비스 제공

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 직장인 특화 금융서비스 제공을 위해 우리원뱅킹에 ‘우리 직장인셀럽’ 페이지를 오픈했다고 3일 밝혔다.

‘우리 직장인셀럽’은‘ 직장인의 자산형성에 기여하고 성공을 응원한다’는 의미다. 샐러리업(자산형성)과 셀럽(성공, 유명인)의 합성어다.

‘우리 직장인셀럽’ 페이지에서는 ▲매월 나의 입출금 현황 ▲급여이체 내역 ▲수수료 면제혜택 등을 한 눈에 볼 수 있다. 자산관리, 부동산경매, 연금진단 등 직장인 특화서비스도 제공한다.

특히 우리은행 급여이체 고객에게는 최대 200만 포인트의 위비꿀머니와 스타벅스 모바일 커피쿠폰, GS25모바일상품권, 배달의 민족 모바일 상품권 등 경품을 매월 추첨을 통해 지급한다.

‘우리 직장인 셀렙’ 오픈 기념으로 이용 동의고객을 대상으로 추첨을 통해 200만원(1명), 100만원(10명), 10만원(100명), 1만원(2500명), 스타벅스 모바일 커피쿠폰(1만명)을 제공하는 ‘셀럽 되기 이벤트’도 실시한다.

우리은행 관계자는 “직장인 특화 금융서비스 제공은 물론 직장인 고객을 응원하기 위한 이벤트도 마련했다”며 “앞으로도 직장인 고객을 위한 특화상품과 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

