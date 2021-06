하나카드, '뉴 해피 카드' 출시…"해피포인트 최대 20% 적립"

해피오더·해피마켓·해피페이 이용 시 5천원 당 1천 해피포인트 적립

출시 기념 이벤트로 5만원 이상 이용 시 5만 해피포인트 적립

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 SPC 그룹의 해피포인트 적립 혜택을 강화한 '뉴 해피 하나카드'를 출시했다고 3일 밝혔다.

지난달 20일 출시된 이 카드는 해피포인트 가맹점 적립 특화 제휴 신용카드다. SPC 그룹의 모바일 플랫폼인 해피포인트 애플리케이션(앱)에서 '해피오더·해피마켓' 결제 시 5000원 당 1000 해피포인트 적립 혜택을 제공하며, 해피페이에 이 카드를 등록해 해피포인트 가맹점에서 결제 시에도 동일한 혜택을 제공한다.

또 모든 해피포인트 가맹점에서 결제 시 2%, 그외 일반 온라인 가맹점과 오프라인 가맹점에서도 각각 1%와 0.5%의 해피포인트가 적립된다. 지난달 이용실적 구간(30만·50만·70만·100만원 이상)에 따라 월 최대 5만 해피포인트(1만5000P·2만5000P·3만5000P·5만P)를 적립 받을 수 있다.

여기에 최대 6만 해피포인트 적립과 배스킨라빈스 아이스크림 파인트 쿠폰을 받을 수 있는 출시기념 이벤트를 이달 말일까지 함께 진행한다. 해피포인트 앱에서 뉴 해피 하나카드를 발급 받은 모든 고객에게 1만 해피포인트를 제공하며, 해당 카드로 5만원 이상 결제 시 5만 해피포인트 적립과 함께 해피페이에 등록해 해피페이로 1만원 이상 결제하면 배스킨라빈스 파인트 쿠폰을 제공한다.

연회비는 국내전용, 국내외겸용(비자) 모두 1만원으로 카드 발급은 해피포인트 앱에서 가능하다.

한편, 해피포인트는 파리바게뜨·배스킨라빈스·던킨도너츠·파스쿠찌·쉐이크쉑 등 SPC그룹이 운영하는 전국 6500여개 매장에서 최소 1000원 이상 결제 시 최대 5%의 해피포인트를 적립해 주는 통합 멤버십 서비스다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr