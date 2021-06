KT스카이라이프, 넷플릭스 제휴 이어 '키즈랜드 3000편' 무료 제공

[아시아경제 조슬기나 기자] KT스카이라이프는 3일 KT키즈랜드의 핵심 콘텐츠 약 3000편을 자사 VOD서비스를 통해 무료로 제공한다고 밝혔다. 최근 넷플릭스 제휴 계획을 밝힌 데 이어 키즈랜드까지 추가하며 콘텐츠 라인업에 한층 힘을 싣는 모습이다.

이에 따라 스카이라이프 안드로이드 셋톱박스 고객은 누구나 VOD홈메뉴를 통해 간편히 키즈랜드의 인기 콘텐츠를 즐길 수 있게 됐다. 키즈랜드는 영유아부터 초등학교 저학년 어린이를 대상으로 하는 KT그룹의 키즈 VOD 서비스다.

스카이라이프는 최근 코로나19로 가정에서 놀면서 배우는 학습 콘텐츠에 대한 수요가 증가함에 따라 국내 최다 키즈 콘텐츠를 제공하는 KT키즈랜드와 협력해 콘텐츠 보강을 결정했다. 기존 스카이라이프가 제공하던 어린이 대상 VOD콘텐츠 1만편에 키즈랜드 콘텐츠 3000편을 추가, 약 1만3000편을 갖추게 됐다.

미국공립학교 80% 이상이 채택한 영어 교재 '스콜라스틱'을 중심으로 편성된 영어 놀이터 메뉴는 ▲미국영어 커리큘럼, ▲영어로 노래해요, ▲캐릭터 영어놀이로 구성돼 어린이들이 보다 친숙하게 영어 콘텐츠를 접할 수 있다난 평가다.

또한 육아멘토 오은영 박사가 읽어주는 '키즈랜드 동화책'과 공룡과 동물에 대해 배우는 '뽀로로 자연백과', '핑크퐁' 등 인기 캐릭터의 영어노래 콘텐츠, 전 세계 3600만명이 구독하고 있는 인기 유튜브 콘텐츠 '리틀 베이비 범'의 영어 영상 600여편 등이 순차적으로 무료로 제공된다.

김철수 스카이라이프 대표는 “코로나19로 가정에서 즐기는 키즈 콘텐츠에 대한 수요가 늘어남에 따라 KT그룹의 대표 키즈 서비스인 키즈랜드를 도입하게 됐다”며 “앞으로도 그룹 차원의 협력체계를 구축하고 고객이 원하는 다양한 콘텐츠 라인업을 강화해 나가겠다”고 말했다.

