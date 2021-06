이마트24, 환경의날 맞아 희망 나눔 캠페인·기부 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 환경의 날을 맞아 임직원이 자발적으로 참여하는 희망 나눔 캠페인 진행하고, 기부 물품을 밀알복지재단이 운영하는 ‘굿윌스토어’에 전달했다고 3일 밝혔다.

이마트24는 임직원이 모은 개인 물품과 함께 본사 차원에서 2000만원 상당의 라면, 음료, 과자류 등 기부 상품을 준비했다. 임직원들은 의류, 소형가전제품, 장난감, 책 등 약 1000여개의 물품을 집에서 본사로 직접 가져오는 등 캠페인에 적극 동참했다. 전달된 물품은 굿윌스토어를 통해 판매될 예정이며, 판매 수익금은 발달장애인 일자리 창출과 장애인 복지 증진을 위해 사용될 예정이다.

이마트24는 임직원 물품 나눔 활동이 자원 낭비를 줄이고, 장애인 복지 증진에도 도움이 되는 등 다양한 긍정적 효과가 있다는 판단으로 일회성 이벤트에 그치지 않고 지속해 나갈 예정이다.

이마트24 관계자는 "환경의 날을 맞아 임직원들이 쉽게 참여할 수 있고 친환경 활동에 기여할 수 있도록 희망 나눔 캠페인을 기획하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 및 상생활동을 통해 ESG경영을 실천해 나갈 계획"이라고 말했다.

