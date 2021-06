美 Fed, 회사채 매각 결정‥테이퍼링 신호탄?

코로나19 대응 위해 매입한 회사채 매각 나서

NYT "테이퍼링 아니란 신호 주려 노력"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed)가 코로나19 위기에서 매입한 회사채와 상장지수펀드(ETF)를 매각한다고 발표했다. 자산매입 축소(테이퍼링)에 앞서 사실상 긴축 시동을 건 아니냐는 분석도 나온다.

Fed는 2일(현지시간) 뉴욕 증시 마감 후 발표한 공지를 통해 지난해 유통시장 기업신용기구(SMCCF)를 통해 매입한 회사채와 ETF를 올해 연말까지 모두 매각한다고 발표했다.

Fed는 지난해 말을 기점으로 SMCCF의 채권 매입을 중단한 데 이어 보유 자산 매각까지 나서게 됐다.

월스트리트저널은 Fed가 52억1000만달러의 회사채를 ETF를 보유하고 있다고 전했다.

Fed는 실물 경제 지원을 위해 매월 1200억달러 규모의 국채와 모지기 담보부 채권 매입과 별도로 지난해 3월 기업 회사채 매입을 결정했다. SMCCF의 채권 매입 자금은 재무부가 지원했다. 회사채 매입은 Fed의 통화정책 차원의 대응은 아니었지만, 시장 붕괴를 지켜보지 않겠다는 신호로 인식됐다.

Fed는 시장에 미치는 부정적 영향을 최소화하기 위해 유동성을 고려해 점진적으로 채권을 매각할 것이라고 설명했다. 자세한 매각 계획은 뉴욕연방준비은행이 별도로 발표할 예정이다.

뉴욕타임스는 최근 회사채 시장이 안정됐지만, Fed가 조심스럽게 매각을 발표했다면서 회사채 매각이 테이퍼링이 아니라는 신호를 주려 했다고 평했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr