CU, ‘그린-액션 캠페인’ 진행…“당신의 친환경 소비 지수는?”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 환경의 날을 맞아 친환경 소비에 관심이 높은 소비자들을 대상으로 이달 30일까지 공식 홈페이지와 멤버십 앱 포켓CU에서 ‘그린-액션 캠페인’을 진행한다고 3일 밝혔다.

그린-액션 캠페인은 소비자 스스로 일상 속 상품 구매 습관을 점검하고 환경보호 의식을 제고하기 위해 마련된 친환경 소비 권장 캠페인이다. 이 캠페인은 나의 친환경 소비 지수를 진단하는 그린-액션 레벨 테스트와 친환경 상품 구매에 동참하는 그린-액션 약속하고 실천하기 두 가지 방식으로 진행된다.

그린-액션 레벨 테스트는 올바른 분리배출 하기, 전자영수증 받기, 일회용품 지양하기 등 친환경 생활습관과 관련된 5가지 문항으로 구성됐다. 테스트 진행 결과에 따라 친환경 하수, 중수, 고수로 구분되는 타이틀을 확인할 수 있다. 테스트 완료 후 하단에 위치한 캠페인 응모하기 버튼을 누르면 추첨을 통해 CHUMS 부비하우스(1명), 크레모아 랜턴(100명), nau 돗자리인가방(100명)을 받을 수 있다.

그린-액션 약속하고 실천하기는 생활 속 친환경 소비를 다짐하고 CU에서 관련 상품을 구매한 뒤 포켓CU에 적립하는 캠페인이다. 적립 대상 친환경 상품으로는 현재 CU에서 판매하고 있는 PLA 용기 간편식·디저트·가공란, 무(無)라벨 PB 생수, 화학 처리 과정을 없앤 무표백 크라프트지로 만든 즉석원두커피 전용컵 등 총 30여 종이다. 해당 상품을 1개 이상 구매한 뒤 포켓CU에 적립하면 캠페인에 자동 응모된다.

이번 캠페인에 경품으로 제공되는 아로마티카 화장품과 nau 돗자리인가방은 업사이클링 제품들로 아로마티카에서 만든 제품 용기 대부분은 폐플라스틱을 재활용해 만들었으며 돗자리인가방 역시 남겨진 원단을 활용해 제작됐다.

BGF리테일 관계자는 “가치관에 따라 소신 있는 소비를 하는 미닝아웃족들이 늘어나면서 친환경 소비 트렌드가 빠르게 확산되고 있다"며 “앞으로도 그린 컨슈머들의 가치 소비를 돕기 위한 진정성 있는 캠페인과 프로모션을 지속적으로 선보이며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr