"홈캉스 준비, 롯데百서" 최대 80% 할인 '롯데 리빙페어' 시작

4일부터 본점 등 수도권 12개점 진행…80여종 최대 80% ↓

'편리미엄' 가전 등 7~13일 백화점 전점 '대국민 집콕 바캉스'

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 4일부터 13일까지 본점, 잠실점 등 서울 지역 12개 점포에서 '롯데 리빙 페어'를 진행해 가구, 침구, 주방·식기 등 약 80여종 리빙 상품을 합리적인 가격에 선보인다고 3일 밝혔다.

롯데백화점은 "코로나19로 올 휴가는 홈캉스(집에서 즐기는 바캉스)로 계획하는 이들이 많다는 점을 고려해 여름철 '홈캉스족'을 위한 30억원 물량 규모의 리빙 행사를 준비했다"고 말했다. 이번 행사에는 다우닝, 휘슬러, 필립스, 알레르망, 빌레로이앤보흐 등 78개 브랜드가 참여한다. 총 80여종의 제품을 최대 80% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

'롯데 리빙페어'의 대표 상품은 침구류다. '알레르망'의 브레너 모달 차렵 세트를 싱글 사이즈 22만9000원에 판매한다. '슬립앤슬립'에서는 아이유 슬립핏 구스이불 세트(구스이불(SS)+소프트폴리 담요(L)+수면안대+아이유 미니 배너)를 25만원에 판매한다.

가구 브랜드 '다우닝'에서는 인체에 알맞은 각도로 디자인된 1인 리클라이너(알파211)를 109만원에 판매하고 아로마 오일과 디퓨저로 유명한 미국 항유 브랜드 '대니맥켄지'의 사각 메디캔들(8oz)+USB 전기라이터 세트를 6만원에 할인 행사한다. '홈카페'를 위해 '빌레로이앤보흐'의 뉴웨이브 카페 머그(2P)를 5만7000원에, '휘슬러'의 클래식 엣지 쿡탑(3구)을 120만원에 판매한다.

가사에 드는 시간과 노력을 아낄 수 있는 '편리미엄(편리함+프리미엄의 합성어)' 가전 수요 또한 증가할 것으로 예상해 가전 행사도 선보인다. 7일부터 13일까지 백화점 전점에서는 로봇청소기, 식기세척기, 건조기, 에어컨, 선풍기, 안마의자 등 8가지 가전 품목들을 제안한다. 삼성전자, LG전자 위니아딤채, 파나소닉안마 등 편리미엄 가전을 판매하는 8개의 단일 브랜드에서 KB국민카드로 상품 구매 시 금액대별 8% 상당의 롯데상품권을 증정한다. 롯데백화점 애플리케이션을 통해서 3% 할인 혜택도 받을 수 있다.

한편 롯데백화점은 최근 MZ세대가 즐겨하는 모바일 모의고사 형식의 이벤트로 문제를 풀면 다양한 할인 혜택을 제공하는 이벤트도 준비했다. 이벤트는 코스메틱·패션·리빙·F&B 등 4가지 과목으로 구성돼 있으며 각 과목당 4개의 문제를 풀어 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

김대수 롯데백화점 수도권 1지역본부장은 "올해도 집에서 휴가를 즐기는 이들이 많을 것으로 예상해 휴가 기간동안 '집'이라는 공간에 새로운 느낌을 줄 수 있는 트렌디한 리빙 상품들을 마련했다"며 "고객들에게 합리적인 가격에 제공하고자 이번 행사를 기획했다"고 말했다.

