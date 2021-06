관악구 '유기동물 응급·중증외상 치료센터' 운영

동물보호센터 보호 중인 위급, 중증외상 유기·유실동물 40마리 대상 의료지원 ... 입양자 확정 여부와 관계없이 의료지원, 유기동물 치료 사각지대 해소 기여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 지역 내 발생하는 응급 및 중증 외상 유기동물에 대한 신속하고 효과적인 치료를 위해 ‘유기동물 응급?중증외상 치료센터’를 운영한다.

사고 등으로 즉시 응급처치가 필요하거나 중증 외상으로 동물보호센터에서 치료가 어려운 유실?유기동물을 대상으로 의료지원을 실시해 동물보호 수준을 향상, 입양률을 제고하려고 함이다.

그간 서울시에서는 24시간 빈틈없는 구조?보호?치료 체계 구축을 위해 공휴일 및 야간시간 유기동물 구조단과 응급치료센터 3개소를 지난해부터 운영해 왔다.

그러나 서울시 응급치료센터에 입소하려면 입양자가 정해진 경우에 한정돼 입양 확정이 되지 않은 유기동물은 이용이 불가능했다.

이런 문제점을 해결하기 위해 구는 '동물과 함께하는 관악구의회 연구회'(왕정순, 민영진, 김순미 구의원) 제안을 수렴해 6월부터 관악구 자체 유기동물 응급치료센터 운영을 시작했다.

유기동물 응급?중증외상 치료센터는 서울대 수의과대학 동물병원 응급 의료센터(응급의학과 김민수 교수) 재능기부로 관악구 유기동물에 한해 비용을 50~70%로 대폭 낮춰 운영한다.

이를 통해 동물보호센터에서 보호 중인 위급한 상태의 유기동물과 치료에 고난도 전문성이 필요한 중증외상 동물 40마리를 대상으로 의료지원을 실시할 예정이다.

한편, 구는 ‘반려동물과 더불어 행복한 관악’ 조성을 위한 다양한 동물복지 정책 시행으로 ‘2020년 대한민국 동물복지 대상’에서 공공?지자체 부문인 ‘행정안전부 장관상(우수상)’을 수상한 바 있다.

박준희 구청장은 “응급치료센터 운영을 통해 지역 내 유실?유기동물들이 조건 없이 치료받을 수 있는 의료지원 체계를 구축해 유기동물 치료 사각지대 해소에 앞장서겠다”며 “앞으로도 지역사회?주민과 함께하는 다양한 동물복지 사업을 적극 추진해 사람과 반려동물이 함께하는 더불어 행복한 관악구 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr