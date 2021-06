SSG닷컴, 베스트 상품 모음전…신선식품 최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 9일까지 인기 그로서리 상품 200여종을 최대 50% 할인한 가격에 선보이는 '상반기 결산 베스트 상품 초대박전' 기획전을 진행한다고 3일 밝혔다.

식품에서는 신선·가공식품부터 간편식, 건강기능식품, 음료에 이르는 인기 품목들을 총망라해 특가에 선보인다. 채소·과일은 수제망 양파와 유명산지 청송사과를 판매한다. 수산에서는 노르웨이산 프리미어 고등어살과 볶음용 국산 멸치를 만나볼 수 있다. 축산에서는 한우, 한돈, 수입육 등 다양한 품목을 최대 50%까지 할인한 가격에 선보인다.

가정간편식에서는 피코크의 잔슨빌 소시지 부대찌개, 순희네 빈대떡을 20% 할인한 가격에 판매한다. 또한 비비고 사골곰탕를 정상가 대비 20% 저렴한 가격에 구매할 수 있으며, 비비고 썰은 배추김치와 풀무원 유산균 포기김치 2종은 34% 할인한 가격에 판매한다.

이번 행사는 초대형 쇼핑 축제 ‘슈퍼 스케일 나인 SS9’ 기간 동안 열리는 만큼 전 고객에게 발급되는 VIP할인쿠폰(10%, 7%, 5%) 역시 동일하게 적용된다.

SSG닷컴 관계자는 “슈퍼 스케일 나인 행사와 연계한 상품 구성을 통해 쇼핑 혜택을 최대로 높였다”며 “온라인 장보기는 역시 쓱닷컴이라고 고객이 체감할 수 있도록 지속적으로 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

