AMC 95% ↑‥NY증시 고용지표 눈치보기(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 고용과 인플레이션에 대한 경계를 보이며 사실상 보합에 마감했다. 개인들이 선호하는 '밈 주식' AMC는 이날 하루에만 95%가 급등했다.

2일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 25.07포인트(0.07%) 오른 3만4600.38에, S&P500지수는 6.08포인트(0.14%) 상승한 4208.12에, 나스닥지수는 19.86포인트(0.14%) 오른 1만3756.33에 거래를 마쳤다.

뉴욕 증시는 오는 4일 발표될 5월 고용지표에 촉각을 곤두세우고 있다. 고용지표가 호조를 보일 경우 경기 과열론이 확산하며 금리 인상이 빨라질 수 있다는 우려가 커질 수 있다. 전문가들은 5월 고용 증가가 65만건에 이를 것으로 예상하고 있다.

다만 이날 발표된 연방준비제도(Fed)의 베이지북은 경제가 예상보다 빠르게 회복 중이지만 일손 부족 현상은 당분간 계속될 것이라고 예상했다.

미국 영화관 체인 AMC 엔터테인먼트의 주가는 이날 장중 126% 이상 오르는 등 초강세를 보이다 95% 상승해 마감했다. AMC 주식 거래는 이날 두 차례나 중단됐다.

AMC가 급등하면서 다른 '밈 주식'인 게임스톱, 블랙베리 등도 급상승했다.

유가가 강세를 보이며 셰브런, 엑손모빌 등 석유 메이저들이 2%가량 급등했다. 이날 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 1.11달러(1.6%) 오른 배럴당 68.83달러로 마감했다.

반도체 업체 엔비디아는 3% 상승했고 실적을 발표한 줌은 0.19% 하락했다.

