포스코, 이마트 등 4사와 친환경 캠페인 추진

세계 환경의 날을 맞아 친환경 캠페인 공동 진행 업무협약 체결

포스코 스테인리스 소재로 만든 폐플라스틱 회수함 지원 등 철의 친환경성 알려

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코가 6월 5일 세계 환경의 날을 맞아 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 166,323 전일가 161,000 2021.06.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 2000여개 친환경 인증상품 구매시 '에코머니' 10배 적립"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close , 한국피앤지 등과 함께 업무협약을 맺고 친환경 캠페인을 추진한다.

포스코는 스테인리스 제품의 친환경성을 알리고 플라스틱 폐기물을 감축하기 위한 기업시민 실천 활동의 일환으로 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 166,323 전일가 161,000 2021.06.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 2000여개 친환경 인증상품 구매시 '에코머니' 10배 적립"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close , 한국피앤지, 해양환경공단, 테라사이클 등 4사와 함께 플라스틱 회수 캠페인을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 플라스틱 회수 캠페인은 칫솔, 샴푸 통, 식품 용기 등 생활속 폐플라스틱을 모아 업사이클링(재활용품에 디자인 또는 활용도를 더해 그 가치를 높인 제품으로 재탄생 시키는 것) 함으로써 자원 순환을 실천하자는 취지다. 각 참여사는 6월 5일 환경의 날을 기념해 '가져와요 플라스틱 지켜가요 우리바다' 기획전을 진행하며 향후 다양한 이벤트 등으로 확대 실시할 예정이다.

캠페인으로 수집된 폐플라스틱은 향후 철강재와의 콜라보레이션을 통해 일상에서 유용하게 활용할 수 있는 제품들로 업사이클링될 예정이다.

캠페인 참여도를 높이고 업사이클링의 중요성에 대한 공감대를 확산시키기 위해 참가자들에게는 포스코의 친환경 소재로 만든 스테인리스 텀블러 5000개를 기념품으로 제공한다.

한편, 포스코는 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 166,323 전일가 161,000 2021.06.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 2000여개 친환경 인증상품 구매시 '에코머니' 10배 적립"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close 가 수도권내 매장에서 운영중인 플라스틱 회수 캠페인의 확산을 지원할 계획이다. 우선 철강재의 친환경성을 알리기 위해 재활용이 불가능한 기존 플라스틱 회수함을 포스코 스테인리스 회수함으로 교체하고, 회수 무게 및 시점, 참여량 등의 확인이 가능한 IoT 기능을 갖춘 회수함도 적용할 계획이다.

포스코는 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 166,323 전일가 161,000 2021.06.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 2000여개 친환경 인증상품 구매시 '에코머니' 10배 적립"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close 와 함께 일반인들이 직접 체험하며 철강재의 친환경성 쉽게 이해할 수 있도록 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 166,323 전일가 161,000 2021.06.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 2000여개 친환경 인증상품 구매시 '에코머니' 10배 적립"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close 트레이더스 매장 내 '플라스틱 프리 푸드코트 존(Plastic Free Food Court Zone)'도 운영할 예정이다.

또 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 166,323 전일가 161,000 2021.06.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 2000여개 친환경 인증상품 구매시 '에코머니' 10배 적립"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close 및 해양환경공단과 함께 일반시민들을 대상으로 자연 생태계와 순환의 중요성을 알리는 유튜브를 제작하고 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 166,323 전일가 161,000 2021.06.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 2000여개 친환경 인증상품 구매시 '에코머니' 10배 적립"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close 문화센터에서 교육도 진행한다.

