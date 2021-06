외교부 "골대 움직인 건 일본"…日 모테기 '위안부합의 비판' 발언 반박

[아시아경제 박준이 기자] 일본 정부가 한일 위안부 합의와 관련한 문재인 정부의 대응을 '골대 움직이기'라고 비판한 가운데 외교부가 "'골대 움직이기'를 지속해온 건 일본 측"이라고 반박했다.

외교부 당국자는 1일 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 일본 외무상의 전날 발언에 대해 "그간 '골대 움직이기'를 지속해온 것은 2015년 위안부 합의 및 1993년 고노 담화 등에서 스스로 표명했던 책임 통감 및 사죄·반성의 정신에 역행하는 행보를 보여온 일본 측"이라고 지적했다.

그러면서 "일본 측은 올바른 역사 인식 없이는 일본군 위안부 피해자 문제가 결코 해결될 수 없음을 인지하고, 위안부 문제의 역사적 사실을 겸허히 인정하고 지속 반성해야 할 것"이라고 일갈했다.

모테기 외무상은 전날 참의원 결산위원회에서 한일 위안부 합의 등을 둘러싼 문 정부의 대응에 대해 "한국에 의해 '골 포스트'(골대)가 움직여지는 상황이 늘 벌어지고 있다"고 비판했다.

또 위안부는 6·25전쟁 당시의 '위안대'나 마찬가지라는 아리무라 하루코(有村治子) 자민당 의원의 주장에 공감을 표했다.

이에 대해 외교부 당국자는 "일본군 위안부 동원·모집·이송의 강제성은 부정할 수 없는 역사적 사실"이라며 "피해자 할머니들의 생생한 증언이야말로 일본군에 의한 위안부 동원의 강제성을 입증하는 그 어느 문건보다도 강력하고 분명한 증거로, 일본 스스로도 인정한 바 있으며 국제사회 역시 이미 명확히 판정을 내린 사안"이라고 강조했다.

이어 위안부 문제를 비판한 2007년 미국 연방하원 결의안과 1999년 맥두걸 유엔특별보고관 보고서 등을 언급하면서 "일본군 위안부 피해자 문제가 '세계에서 유례없는 무력분쟁 하 여성의 인권 유린이자 보편적 인권침해의 문제'라는 점은 다름 아닌 국제사회로부터 제기되어온 지적"이라고 말했다.

