스쿨존 교통사고·화재 사고… 서울시 '시민안전보험' 4.5억 보험금 지급

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 모든 서울시민에 대한 ‘시민안전보험’을 가입한 이후 1년 4개월 동안 시민 67명이 4억 5300만원의 보험금을 지급 받았다고 1일 밝혔다.

‘시민안전보험’은 예기치 못한 안전사고나 자연재해로 피해를 입은 시민에게 최대 1000만 원을 지급하는 제도다. 공공이 피해를 당한 시민에게 심리적 안정감과 경제적 도움이라는 보호망을 제공한다는 취지로 서울시가 보험료를 전액 부담한다. 서울시에 주민등록이 돼 있는 시민이면 누구나(등록외국인 포함) 별도 가입절차 없이 자동으로 가입된다.

지난 1년 4개월 간 보험금이 지급된 67건(명) 중 폭발·화재·붕괴·산사태 사고가 36건(3억 4100만원)으로 가장 많았다. 대중교통 사고, 스쿨존 교통사고 (28건, 8200만원), 자연재해 사고(3건, 3000만원)가 뒤를 이었다. 이중 38명에겐 보험에서 보장하는 최고 금액 1000만원씩 지급됐다.

서울시는 보다 많은 시민들이 ‘시민안전보험’의 권리를 누릴 수 있도록 올해 3대 개선책 ▲접수처 다양화 ▲표준 상담 매뉴얼 신설 ▲콜센터 인원 확대를 시행한다. 지난 일 년 간 시민들이 제시했던 문의·불편사항을 바탕으로 마련했다. 우선 보험금 접수방식을 다양화한다. 기존 등기우편으로만 받았다면, 앞으로는 서울지역 NH농협손해보험 전 지점(17개)에 접수처를 신설해 방문접수도 받는다.

이어 ‘시민안전보험’에 대한 표준 상담 매뉴얼을 만들어 콜센터 등을 통해 시민들에게 동일한 내용이 안내되도록 한다. 시는 보험금 청구시기, 가입방법, 보험금 지급 절차, 지급요건 등 시민들이 궁금해 할 수 있는 질문에 대한 답변 매뉴얼을 제작해 NH농협손해보험에 전달했다. 아울러 NH농협손해보험에서 ‘시민안전보험’만을 응대하기 위한 별도 콜센터를 운영 중이다. 올해는 시민들의 대기시간을 단축하기 위해 콜센터 인원을 늘린다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 “서울시가 예기치 못한 사고로 아픔을 겪는 시민들을 위해 작년부터 ‘시민안전보험’을 가입해 운영하고 있다. 올해는 피해를 입은 시민들이 ‘시민안전보험’의 권리를 누릴 수 있도록 보험금 청구 방식을 다양화하는 등 3대 개선책을 가동한다”며 “앞으로도 NH농협손해보험과 지속적으로 협의해 시민편의를 높여 나가겠다. 시민안전보험에 대해 알지 못해 혜택을 받지 못하는 시민이 없도록 행정안전부, 경찰·소방, 교육청 등 관련 기관과도 지속적으로 홍보해 나가겠다”고 말했다.

