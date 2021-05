경기교육청, 비대면 갑질 예방교육

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 비대면 갑질 예방교육을 실시한다.

경기교육청은 청렴한 사회, 존중ㆍ배려하는 조직문화 조성을 위해 26일과 27일 두 차례 수원 본청 직원을 대상으로 비대면 갑질 예방교육을 진행한다고 25일 밝혔다.

특히 올해부터 청렴교육과 병행하던 갑질 예방교육을 교육청 산하기관 별로 나눠 진행한다. 이는 지난 20일 공포ㆍ시행된 '경기도교육청 직장 내 괴롭힘 금지에 관한 조례'제정에 따른 것이다.

경기교육청 관계자는 "이번 교육을 계기로 본청 내 괴롭힘을 사전에 예방하고, 상호 배려하는 근무환경을 조성해 건강한 공직사회를 만드는데 기여할 것"이라고 전했다.

경기교육청은 청렴을 교육의 기본가치로 삼고 공정, 약속, 정직, 책임, 절제, 배려라는 6가지 덕목 외에도 부패취약 분야까지 확장해 실천하고 있다.

이번 교육에서는 본청 직원들을 대상으로 음주운전 예방교육도 함께 진행된다.

