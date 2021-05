"디지털 달러 연구 확대" Fed, 또 디지털 화폐 '군불 때기'

브레이너드 Fed 이사, 가상화폐 전문 매체 행사서 발언

Fed가 주도하는 디지털 결제 시스템 도입 예고

中 겨냥 "기축통화국으로서 디지털 화폐 주도해야"

"가상화폐는 리스크 크고 지불 결제 시스템 분열 위험"

인플레이션 우려는 일시적 주장 되풀이

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 레이얼 브레이너드 미 연방준비제도(Fed) 이사가 중앙은행 차원의 디지털 달러 연구가 이뤄지고 있다면서 디지털 달러(CBDC)의 도입 필요성을 강조했다.

기축통화국인 미국이 디지털 화폐 도입을 주도해야 한다는 의견도 내놓았다.

브레이너드 이사의 발언은 Fed가 디지털 달러 도입을 사실상 결정하고 중국 등과의 경쟁에서 뒤질 수 없다는 입장을 마련한 것으로 풀이된다.

브레이너드 이사는 24일(현지시간) 가상화폐 전문매체 코인데스크가 개최한 행사에서 연설하며 "Fed가 달러화의 디지털화를 위한 공공부문의 개입과 연구를 강화하고 있다"라고 소개했다.

그는 전 세계 기축 통화국인 미국이 타국으로 송금할 수 있는 디지털 결제 시스템에 적극적으로 관여해야 한다고 제시했다. 이는 중국이 디지털 위안화 도입에 적극적인 상황에서 미국이 기축통화국 지위 유지 차원에서도 디지털 달러 도입을 고려하고 있음을 시사한다.

그는 특히 기존 가상화폐가 아닌 디지털 달러가 지급결제에 사용돼야 한다는 점을 강조하면서 "결제 혁신은 현재의 지불결제 시스템을 개선하는 것에 기반해 이뤄져야 한다"라고 말했다.

브레이너드 이사는 현재 가상화폐는 사기 등 문제의 소지가 있다면서 "디지털 형태로 발행되는 중앙은행 화폐인 디지털 달러가 각종 위험을 줄일 수 있다"라고 말했다.

브레이너드 이사는 "스테이블 코인(달러화 가치에 고정된 가상화폐)이 광범위하게 사용되면서 대안 결제 시스템의 기반이 된다면 결제 시스템이 분열되는 위험에 직면할 수 있다"라고 경고했다.

브레이너드 이사는 디지털 달러 도입이 신중하게 이뤄져야 한다고 강조하면서도 "코로나19 사태가 대중이 잘 규제된 디지털 화폐에 접근할 수 있도록 해야 하는 필요성을 확대했다"라고 말했다.

브레이너드 이사는 미 정부가 경제 회복을 위해 국민에게 현금을 지급하는 데 상당한 시간이 소요된 것을 예로 들었다. 디지털 달러가 있었다면 훨씬 빨리 현금이 지급됐을 것이라고 설명한다.

그는 "은행 혜택을 받지 못하는 20%의 미국인에게 금융서비스를 제공할 수 있는 것이 디지털 달러의 이점이다"라고 말하기도 했다.

브레이너드 이사는 코로나19 상황에서 많은 소비자와 기업들이 전자 결제를 통한 비접촉 결제 방식을 사용했다고 설명해 지급결제 시스템의 디지털화가 추세임도 인정했다.

CNBC 방송은 브레이너드 이사의 발언이 제롬 파월 Fed 의장이 여름 내로 디지털 달러 도입에 대한 보고서를 발표하겠다고 언급한 직후 나왔음에 주목했다.

브레이너드 이사는 이날도 인플레이션 상승이 일시적인 현상이라는 입장을 재차 확인했다.

그는 "몇 개월 동안 단기적으로 더 높은 인플레이션이 예상되지만, 일부 병목현상이 해결되면 점차 해결될 것"이라고 전망했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr