중진공, 기업 금융거래확인서 서류제출 전면 폐지

금융거래 조회 시스템 구축으로 정책자금 접근성 강화

[아시아경제 김철현 기자] 지금까지 정책자금 신청을 위해서는 신청기업이 은행 등 거래 금융기관에서 직접 금융거래 확인서를 발급받아 중소벤처기업진흥공단에 제출해야 했다. 하지만 이제는 종이 서류를 제출하지 않아도 정책자금 신청이 가능하게 됐다.

중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 금융거래 조회 시스템 도입 및 금융거래확인서 제출 전면 폐지로 기업의 서류제출 부담을 낮추고 정책자금 접근성 강화에 나선다고 23일 밝혔다.

금융거래 조회 시스템은 중진공이 한국신용정보원 및 신용평가회사와 연계해 직접 차입금 규모 및 연체정보를 전산으로 조회할 수 있도록 구축한 시스템이다. 이를 통해 기업으로부터 별도의 종이 서류를 받지 않아도 정책자금 심사가 가능하게 됐다.

중진공 자체 조사에 따르면 중소벤처기업 기업당 평균 거래 금융기관은 5곳 내외이며, 그간 정책자금 신청기업은 평가 및 대출 단계에서 약 10건의 금융거래확인서를 발급받아 제출해야 하는 번거로움이 있었다.

중진공은 신청기업의 금융거래확인서 발급과 제출에 따른 부담을 줄이고 정책자금 업무처리 지연을 해소하기 위해, 신규로 금융거래 조회 시스템을 구축했다. 이를 통해 중진공 정책자금 신청기업들은 금융거래확인서 발급에 소요되는 약 20억원의 비용을 절감하고, 기업당 3영업일 내외의 업무처리 단축이 가능할 것으로 기대된다.

김학도 이사장은 "중진공은 코로나19가 불러온 뉴노멀에 대응해 중소벤처기업 지원의 비대면화와 디지털화에 적극 앞장서고 있다"며 "앞으로도 유관기관과의 긴밀한 협업을 바탕으로 정책자금의 접근성과 이용 편의성을 강화해나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

