[이번 주 유상증자] 5월 넷째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(5월) 넷째 주에는 마니커에프앤지 마니커에프앤지 195500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,410 전일대비 20 등락률 -0.31% 거래량 39,954 전일가 6,430 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]마니커에프앤지, 주주배정 증자로 부채 상환마니커에프앤지, 육계 테마 상승세에 5.33% ↑마니커에프앤지, 육계 테마 상승세에 7.33% ↑ close 가 유상증자 청약을 진행한다.

마니커에프앤지는 오는 28일부터 31일까지 구주주청약 및 초과청약을 진행한다. 이어 다음달 2일부터 3일까지 일반공모 청약을 실시한다. 이번 유상증자를 통해 총 500만주를 발행한다. 이는 총 발행 주식 1076만8000주 대비 약 46.43%에 해당하는 물량이다.

확정 발행 가액은 4805원으로 총 240억2500만원을 조달한다. 조달한 자금 중 96억800만원은 설비 증설 및 교체 등 시설자금으로 사용한다. 또 차입금 상환 등 채무상환자금으로 105억원을 투입하며 나머지 39억1700만원은 원재료 구매 및 신제품 개발비 등 운영자금으로 사용할 예정이다.

마니커에프앤지는 2004년에 설립됐다. 계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공, 제품을 생산하는 육가공 식품전문회사다. 맥도날드, 롯데리아, 버거킹은 물론 삼성웰스토리, 현대그린푸드, CJ프레시웨이 등 주요 프랜차이즈와 급식업체를 고객사로 확보하고 있다. 지난 1분기 매출액 208억원에 영업이익 7억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 11.79%, 14.98% 감소했다.

