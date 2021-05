[포토]김선갑 광진구청장, 5·18 민주유공자 헌신·희생 감사 전해

18일 제41주년 5·18 민주화운동 기념일 맞아 유공자 간담회 개최... 5·18 민주유공자 헌신과 희생에 감사 인사 전해

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 제41주년 5·18 민주화운동 기념일을 맞아 유공자들과 간담회를 개최했다.

이날 간담회는 김선갑 구청장과 지역 내 5·18 유공자 6명이 참석한 가운데 유공자들에게 민주화를 위한 헌신과 희생에 감사 인사를 전하는 시간을 가졌다.

또 코로나19 상황과 백신접종 일정을 공유, 유공자들의 구정에 대한 의견을 청취했다.

김선갑 구청장은 “이 자리를 통해 민주화에 헌신하고 대한민국을 살기 좋은 나라로 만드는 데 기여한 유공자분들께 존경과 감사의 마음을 전하고자 한다”며 “오늘 민주주의의 가치를 다시 한 번 되새기면서, 앞으로도 유공자분들께 예를 표하고 보탬이 되는 방법을 찾기 위해 항상 고민하겠다”고 말했다.

이어 “우리는 지난해부터 코로나19로 인한 국가적 위기 상황을 겪고 있다. 광진구가 코로나로부터 안전한 지역이 될 수 있도록 백신 접종에 동참해주시고 방역체계에 미흡한 점이 있다면 언제든 지적해주시길 바란다”고 전했다.

광진구에는 5·18 민주유공자 본인·유족 등 20명이 거주 중이며, 구는 유공자에 대한 예우와 복지 향상을 위해 보훈예우수당, 명절·호국보훈의 달 위문금 등을 지원하고 매년 명패 달아드리기 행사를 추진하고 있다.

