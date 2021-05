구인모 거창군수 중앙부처 방문 예산확보 총력

거창 형 거창 임대주택 조성사업 등 9개 사업 재정지원 건의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 민선 7기 역점 사업 완성을 위해 18일 구인모 군수는 행정안전부 등 5개 부처를 직접 찾아 재정지원을 건의했다.

이번 방문을 통해 중앙 부처에 건의한 사업은 ▲남부 우회도로 건설사업(439억원) ▲거창형 공공임대주택 조성사업(110억원) ▲스마트 하수도 관리체계 개선사업(40억원) ▲유기농산업 복합서비스 지원단지 조성사업(180억원) ▲거창 공공하수처리시설 증설사업(249억원) 등 9건으로 총사업 규모는 1403억원이다.

먼저 국토교통부를 찾은 구 군수는 백원국 국토정책관을 만나 거창군민의 오랜 숙원사업인 ‘거창 남부 우회도로 건설사업’에 대해 조기 착공을 건의했다.

이어 공공주택지원과를 방문해 ‘거창 형 공공임대주택 조성사업’을 제안하고 2022년도 국토교통부 신규사업 선정과 재정지원을 건의했다.

환경부에서는 박재현 물환경정책국장 등 관계 공무원과 차례로 만나 ‘스마트 하수도 관리체계 개선사업’, ‘거창 공공하수처리시설 증설사업’, ‘남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업’에 대해 설명했다.

산업통상자원부에서는 장관실과 기계 로봇항공과를 방문해 ‘스마트 승강기 실증 플랫폼 구축사업’의 국비 지원을 상향해 줄 것을 건의했다.

농림축산식품부에서는 ‘유기농산업 복합서비스 지원잔지 조성사업’을 추진할 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

마지막으로 행정안전부를 찾은 구 군수는 박재민 지방재정경제실장을 만나 주민 편의시설인 주차장 확충에 필요한 사업비 30억 원 지원을 건의했다.

구 군수는 “민선 7기 역점 사업 완성을 위해 재원 확보가 중요해 절실함을 가지고 중앙부처를 방문, 군의 핵심사업에 관해서 설명하고 관심과 예산지원을 요청했다”며 “앞으로 국비 확보 활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr