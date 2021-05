외국인 기관 순매도 지속…오후에도 코스피·코스닥↓

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매도 규모가 커지자 코스피가 1%가까이 내림세를 보이고 있다.

17일 오후 1시 33분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.88%(27.59포인트) 하락한 3125.73을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.31%(9.89포인트) 오른 3163.21로 출발했지만 이내 하락 전환했다. 투자자 동향을 보면 개인은 홀로 7977억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 5034억원, 2960억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.87%, 0.84% 하락했다. 삼성바이오로직스(-7.49%), 삼성SDI(-1.12%), 현대차(-1.09%) 등도 내렸다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.67%(6.49포인트) 내린 960.23을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.13%(1.30포인트) 오른 968.02로 출발했지만 오후 들어 하락 폭을 키우고 있다. 투자자 동향을 보면 개인은 홀로 2052억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1702억원 306억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 펄어비스(-1.41%), 에코프로비엠(-1.59%), 에이치엘비(-016%), SK머티리얼즈(-1.60%), 알테오젠(-1.37%), 스튜디오드래곤(-0.21%)도 하락했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “대만 증시가 한때 3% 넘게 급락하는 등 코로나19 확산 이슈로 내림세가 커지고 있다”며 “시장은 대만과 일본 주식시장의 변화에 주목하고 있으며 글로벌 공급망 훼손에 따른 경기 회복 지연 우려가 커지면서 외국인의 매물 출회가 지속되고 있다”고 설명했다.

