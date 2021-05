SK텔레콤, 지난해 사회적가치 1조9457억원 창출… 3년 연속 성장

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 317,000 전일대비 4,500 등락률 +1.44% 거래량 319,487 전일가 312,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 SK텔레콤, 고객 대상 외국어 학습 앱 제휴 할인 제공외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아SK텔레콤, 자사주 869만주 소각 완료··· “기업·주주가치 제고 가속화” close 은 지난해 1조9457억원 규모의 사회적가치를 창출했다고 16일 밝혔다. 2019년 1조8천709억원 대비 4% 증가한 것으로, 2018년 이후 3년 연속 성장세를 이어가고 있다.

SK텔레콤은 온실가스 감축, 사회 안전망 구축 등 다양한 방면에서 사회적가치를 창출하기 위해 노력하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화한 덕분이라고 설명했다.

그 결과 지난해 '비즈니스 사회성과'는 2362억원으로 전년 대비 60.2% 증가했고, '사회공헌 사회성과'는 513억원으로 33.9% 늘었다. 다만 '경제간접 기여성과'는 자사주 매입 등의 영향으로 1조6582억원을 기록해 1.6% 감소했다.

부문별로 보면 삶의 질, 노동, 동반성장, 환경 영역을 포괄하는 '비즈니스 사회성과'에는 T맵 운전습관의 교통사고 예방효과, 인공지능(AI) 돌봄 서비스의 이용자 증가, 헌혈자 건강관리 서비스를 통한 국내 재헌혈율 향상 기여 등이 영향을 미쳤다. 대기업 최초 전면 재택근무 시행과 중소기업과의 상생에 노력해온 점도 실적으로 반영됐다.

'사회공헌 사회성과'는 정보통신기술(ICT) 역량 기반으로 코로나19 시대 사회 안전망을 구축하는 데 참여한 점이 높이 평가됐다. AI 누구(NUGU) 콜을 활용해 코로나19 증상 발현을 모니터링하거나 청소년의 온라인 강의 데이터를 무상 제공하고, 통신 재난 이동통신 로밍망 구축 등에 나선 게 대표 사례다.

재무적 가치와 연동되는 '경제간접 기여성과'는 고용 부분이 증가했으나 자사주 매입으로 인해 배당 부분에서의 성과가 줄었다. 고용 지표는 0.6% 올랐고, 장애인 의무고용률 목표도 달성했다.

반면 배당의 경우 지난해 자사주 매입으로 배당 지급대상 주식 수가 줄어들면서 창출 가치가 전년대비 2.1% 감소했다. SKT는 주주가치 제고를 위해 올해 발행주식총수의 10.76%에 달하는 총 2조6천억 원 규모의 자사주 소각을 완료했다.

SK텔레콤은 이사회 독립과 투명한 경영을 위해 지난 3월 이사회 산하 위원회를 4개로 재편해 역할과 권한을 확대했다. 각 위원회는 ▲미래전략위원회(중장기 방향성) ▲인사보상위원회(미래 경영자 육성) ▲감사위원회(공정하고 투명한 기업 운영) ▲ESG 위원회(ESG 경영활동 제고)로 구성돼 이사회 중심 경영을 지원한다.

박정호 SK텔레콤 대표는 "SKT는 앞으로도 친환경 ICT 기술 개발, 사회안전망 강화 기여, 글로벌 선진 거버넌스 체계 확립 등을 통해 다양한 이해관계자들과 함께 새로운 ESG 스토리를 써 나갈 것"이라고 밝혔다.

SK는 2019년부터 주요 계열사가 전년에 창출한 사회적 가치를 자체 측정해 금액으로 환산한 결과를 발표하고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr