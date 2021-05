‘한 끼의 행복’ 받으실 분? 청년 대상으로 밀키트 담은 ‘행복박스’ 신청행사 부산서 열려

17일 오전 10시~21일 오후 6시 부산청년플랫폼서 설문·신청



청년 외식사업가 제작 밀키트, 추첨으로 총 6000명 선물 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 청년의 솜씨로 준비한 따뜻한 밥 한 끼를 또다른 청년에게 선물하는 이색 이벤트가 부산에서 진행된다.

부산시(시장 박형준)가 17일부터 21일까지 부산지역 청년에게 밥 한 끼 선물하는 ‘청년행복박스’ 주문을 받는다.

올해 행복박스는 지역 청년 외식사업가 8명이 참여해 제작한 밀키트, 부산경제진흥원이 선정한 지역 스페셜티 커피와 청년정책 홍보물로 구성했다.

코로나19로 지친 청년에게 따뜻한 ‘한 끼의 행복’을 전달하는 프로젝트이다.

부산시는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 청년 자영업자에게 온라인커머스 시장에 진출할 수 있도록 새로운 길을 마련해 주기 위해 컨설팅을 진행했다.

4월 28일 띵두에서 온라인커머스 시장 진입을 위한 브랜딩 ·마케팅, 온라인플랫폼 교육 등 상생 프로그램을 운영했다.

이 과정을 거쳐 탄생한 8개의 밀키트가 행복박스에 담겼다.

주민등록상 부산시에 거주하는 만 18세~34세 청년이 부산청년플랫폼에 접속해 신청하면 된다.

간단한 설문조사 참여 후 8가지의 밀키트 메뉴 중 하나를 고르면 되고, 추첨을 통해 1차 4000명(밀키트별 500명)을 선정해 택배로 배송할 예정이다.

행복박스 신청 시 설문문항 ‘청년행복박스와 함께해야 하는 이유’에 작성한 사연 중 20명을 뽑아 부산푸드필름페스타(7월 2일~4일 영화의전당)에서 지원하는 부산푸드필름페스타 영화관람권(1인 2매)을 제공할 예정이다.

또 부산은행(행장 안감찬)에서 청년을 위해 행복박스 2000개를 추가 지원키로 해 부산시는 이번 신청자 중 추가로 2000명을 선정할 예정이다.

박형준 부산시장은 “코로나19로 힘든 부산청년을 응원하기 위해 청년 소상공인과 함께 정성껏 준비했다”며, “선물하는 청년 소상공인과 선물받는 청년 모두 치유의 힘을 받고 소소한 행복을 느끼길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr