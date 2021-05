[아시아경제 권재희 기자] 중국의 첫 화성 무인 탐사선인 톈원 1호가 10개월여만에 15일 화성에 착륙했다.

신화통신은 톈원 1호가 15일 오전 화성의 유토피아 평원에 착륙했다고 발표했다. 톈원 1호는 지난해 7월 23일 발사된 이후 약 7개월간의 비행 끝에 지난 2월 화성 궤도에 진입, 궤도를 돌며 자료를 수집해왔다.

톈원 1호의 착륙 이후에는 탐사로봇 '주룽'이 약 3개월간 탐사작업을 수행할 예정이다.

