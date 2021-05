부산교육청, 부산형 블렌디드 러닝은 어떻게? 14일 미래교육 특강

서울대 조영환 교수 ‘블렌디드 러닝에 대한 이해와 발전방안’ 강의

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청(교육감 김석준)은 14일 오후 3시 부산지역 교원과 지방직 공무원 등 1000여명을 대상으로 온라인으로 ‘부산형 블렌디드 러닝과 미래교육 특강’을 한다.

특강은 2020년 6월부터 전국 최초로 부산교육청에서 시행 중인 부산형 블렌디드 러닝 활성화 사업으로 실시한다.

이날 조영환 서울대학교 교육학과 교수가 ‘블렌디드 러닝에 대한 이해와 발전방안’을 주제로 강의한다.

부산시교육청과 서울대학교 사범대학 TELD 연구실은 지난 4월 망미초, 배산초, 덕천중, 동수영중, 금정고, 양정고 등에서 이뤄지는 블렌디드 교실 수업에 참가해 부산형 블렌디드 러닝 활성화 사업 정책점검도 했다.

조영환 교수는 “부산교육청은 타지역과 비교해 매우 빠르고, 명확한 목표를 가지고 미래교육을 준비하고 있다”며 “이번 특강을 통해 부산교육청이 미래교육을 준비하는데 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

김석준 교육감은 “우리 교육청은 각종 재난상황에 대비하고, 학생참여 중심 교실 수업을 위해 부산형 블렌디드 러닝 활성화 사업을 추진하고 있다”며 “온라인학습 자원과 블렌디드 교실로 학생의 학습 주도권을 강화해 나가겠다”고 했다.

