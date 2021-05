SK가스·SK케미칼, 헌혈 캠페인 전개…ESG 경영 실천

[아시아경제 황윤주 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 1,000 등락률 -0.97% 거래량 2,903 전일가 103,500 2021.05.13 10:09 장중(20분지연) 관련기사 SK가스, 충전소 통해 지역상생…ESG경영 확대SK가스, 어린이 통학 차량 '멈춤' 캠페인SK가스, 1분기 영업익 376억원…전년 동기 대비 56.4% 감소 close 가 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 3,500 등락률 -1.39% 거래량 35,278 전일가 252,000 2021.05.13 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일SK케미칼, 1분기 영업익 730억원…전년比 810%↑SK케미칼, 1Q 영업익 730억원…전년比 810.6%↑ close , SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 3,500 등락률 +2.43% 거래량 282,237 전일가 144,000 2021.05.13 10:09 장중(20분지연) 관련기사 노바백스, 백신 사용신청 3분기로 미뤄… 백신 수급 또 꼬이나[文4주년연설]"9월까지 접종대상 국민 전원 1차 접종 마쳐 집단면역 앞당길 것"(종합)기관, 5월 상승장 이끄나...연기금도 순매수 행진 close , SK플라즈마, SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 36,000 전일대비 300 등락률 -0.83% 거래량 18,441 전일가 36,300 2021.05.13 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일SK디앤디, 제주도 호텔 2547억원에 매각[e공시 눈에 띄네]코스피-15일 close 등 관계사와 함께 단체 헌혈 캠페인을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 코로나19 장기화로 인해 적정 혈액 보유량 유지에 어려움을 겪고 있는 혈액 수급에 힘을 보태고, 사회문제 해결에 기여하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하기 위해 기획됐다. 특히, SK디스커버리 산하 전 관계사가 공동으로 캠페인을 진행하는데 뜻을 모아 의미를 더했다.

원활한 혈액수급이 가능하려면 전국적으로 5일분 이상의 혈액 재고가 비축돼 있어야 한다. 5일분 미만은 '관심'단계, 3일분 미만은 '주의'단계로 관리된다. 13일 현재 혈액 보유량은 3.7일분으로 '관심'단계에 머물러 있다.

헌혈 캠페인은 SK가스와 SK케미칼이 위치한 성남, 울산, 평택, 청주뿐만 아니라, SK바이오사이언스, SK플라즈마 사업장이 위치한 안동 등 전국적으로 진행한다. 5월을 시작으로 7월, 9월, 11월에 2~4차 캠페인을 계획해 일회성 행사에 그치지 않고 지속적으로 캠페인을 진행할 예정이다.

SK가스 관계자는 "코로나19로 인해 헌혈 참여자가 점차 감소하고, 국가 혈액 보유량이 부족한 혈액 수급난에 조금이나마 힘을 보태서 안정적인 혈액 확보에 기여하고자 헌혈 캠페인을 진행하게 됐다"며 "지속적인 헌혈 캠페인을 통해 사회 안전망을 확충하며 ESG 경영을 적극 실천해 나갈 것"이라고 전했다.

