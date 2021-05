"LNG기술, 더 갈고닦는다" 삼성重 실증설비 완공

[아시아경제 최대열 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,890 전일대비 140 등락률 -2.32% 거래량 10,927,501 전일가 6,030 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 '버텨야 수주한다'…삼성重, 감자에 유증까지 나선 이유[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일[클릭 e종목]"삼성중공업, 재무구조 악화…판관비 감축부터" close 은 12일 조선·해양 액화천연가스(LNG) 통합 실증설비 완공식을 했다. 앞서 2019년 공사에 들어가 2년여 만에 완공된 이 설비는 거제조선소 내 3630㎡ 부지에 조성됐다. 천연가스 생산부터 운송·저장·공급에 이르는 LNG 밸류체인 각각에 필요한 핵심기술을 개발하고 검증하는 일을 한다. 회사는 "세계 유일의 조선·해양 통합 LNG 연구개발 기능을 수행할 것"이라고 설명했다.

이날 행사에는 정진택 삼성중공업 사장을 비롯해 한국가스공사, 덴마크 셀시우스·그리스 마란, 이탈리아 이엔아이 등 국내외 주요 선주사가 왔다. ABS·BV·DNV·KR·LR 등 세계 각국 선급 관계자와 서일준 의원, 변광용 거제시장 등도 참석했다.

회사 측은 이번 설비로 LNG 운반선이나 연료추진선처럼 지난 30년간 시장을 주도했던 친환경제품에 대해 기술격차를 벌릴 수 있을 것으로 내다봤다. 천연가스 액화·재액화 공정, 가스 엔진-연료공급 시스템, 극저온 단열 저장 용기, 재기화-냉열발전 등 요소 기술을 고도화하거나 관련 기자재를 국산화하는 데도 일정한 역할을 할 것으로 예상된다.

정진택 삼성중공업 사장은 "조선사 유일의 독자 개발 천연가스 액화공정, 세계 최초 냉열발전 재기화 시스템이 모두 이곳 실증설비를 통해 신뢰성을 갖춘 기술로 탄생했다"며 "LNG 기술 혁신의 산실이 될 것"이라고 말했다.

