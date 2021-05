[특징주]한솔로지스틱스, 정부 물류비 2배 지원 소식에 삼성SDI 전담 물류 부각 ‘강세’

[아시아경제 장효원 기자] 한솔로지스틱스 한솔로지스틱스 009180 | 코스피 증권정보 현재가 3,550 전일대비 80 등락률 +2.31% 거래량 2,707,607 전일가 3,470 2021.05.12 11:18 장중(20분지연) 관련기사 “삼성전자”가 공식 인증한 단돈 3천 원대 황금주! 주가 훨훨‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제<who's Next?> 매일 급상승 종목 드려요 한번 확인해보실래요? close 가 강세다. 정부가 기업당 물류비를 2배 상향 지원하겠다는 소식에 삼성SDI의 중국법인 물류를 담당하는 한솔로지스틱스가 부각된 것으로 풀이된다.

12일 오전 11시8분 현재 한솔로지스틱스는 전일 대비 3.46% 오른 3590원에 거래되고 있다.

전 세계적인 물류대란과 홍남기 국무총리 직무대행이 제 35차 비상경제 중앙대책본부 회의 모두 발언에서 ‘기업당 물류비 2배 상향 지원·세관 신고 간소화’를 언급하면서 한솔로지스틱스에 관심이 집중되고 있는 것으로 풀이된다.

업계에 따르면 한솔로지스틱스는 삼성SDI의 중국법인 물류를 90% 이상 전담하고 있는 것으로 알려졌다.

삼성SDI 중국 법인 매출액이 지난 3년간 연평균 13.9% 성장하는 동안 한솔로지스틱스 중국 법인도 연평균 17.2% 성장했다. 또한 업계에 따르면 지난해 말부터 삼성SDI는 헝가리 공장에 1조2000억원 규모의 추가 투자를 진행 중이며 한솔로지스틱스 헝가리 법인이 삼성SDI의 유럽 물류를 총괄할 전망이라는 분석이 나왔다.

