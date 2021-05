목포해양대학교, 2021년 제1차 광주·전남지역대학교 총장협의회 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 오는 13일 11시부터 목포 신안비치호텔 10층 아리랑 홀에서 ‘2021년 제1차 광주·전남지역대학교 총장협의회’를 개최할 예정이라고 11일 밝혔다.

광주·전남지역대학교 총장협의회는 광신대학교, 광주가톨릭대학교, 광주과학기술원, 광주교육대학교, 광주대학교, 광주여자대학교, 남부대학교, 동신대학교, 목포가톨릭대학교, 목포대학교, 목포해양대학교, 세한대학교, 송원대학교, 순천대학교, 영산선학대학교, 전남대학교, 조선대학교, 초당대학교, 한려대학교, 호남대학교, 호남신학대학교 등 광주·전남지역 21개 대학 총장으로 구성돼 있다.

이번 회의에는 15개 대학 총장과 대학 교육협의회 사무총장 등이 참석할 예정이다.

제1차 회의에서는 지역-대학 간 협력체제 구축 방안 마련, 공공기관 지역인재 채용의무제 개선 방안, 교육부 대학 평가 통합 건의, 지역 혁신 플랫폼 사업 협조 방안 마련, 광주·전남 대학생 농촌인력지원단 운영을 위한 업무협약 등에 대해 논의할 예정이다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr