성북구, 코로나19 백신 예방접종 안내 담은 ‘정책매거진 9호’ 제작

정책매거진 ▲키워드 성북 ▲생활 속 데이터 ▲통계로 말하는 성북 ▲정책 포커스 ▲성북 마을 이야기 ▲성북 생활정보 6개 분야 구성



[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 성북구의 정책소식지 아홉 번째 이야기로'소통으로 행복한 성북 정책스토리, 정책매거진 9호'를 제작했다.

정책매거진은 성북구의 추진 정책과 복지, 문화, 안전 등 구민들의 실생활에 밀접하게 관련이 있는 다양한 통계를 쉽고 재미있게 풀이, 구민들에게 유용한 정보를 제공하는 구정 소식지로서 2018년8월31일 첫 제작을 시작으로 9회 제작에 이르게 됐다.

정책매거진은 ▲키워드 성북 ▲생활 속 데이터 ▲통계로 말하는 성북 ▲정책 포커스 ▲성북 마을 이야기 ▲성북 생활정보 6개 분야로 구성돼 있으며, 성북구청 홈페이지 상단 ‘정책매거진’ 바로가기 버튼을 통해 쉽게 만나볼 수 있다.

이번 ‘정책매거진 9호’에서는 지난 호에 이어 코로나19 대응 구정일지 ‘코로나19, 함께 이겨내는 성북’을 수록, 지난해 3차 유행 이후에도 꾸준히 지속되는 코로나19 감염 대응과 집단면역을 위한 백신 예방접종 상황을 일자별로 담아 ‘위드 코로나’를 향한 성북의 발걸음을 기록했다.

또, 돌봄 사각지대를 해소하고 체계적인 돌봄시스템을 구축하기 위해 성북구 내 돌봄기관 현황을 각 연령층 인구밀도와 비교하고, 빅데이터를 활용, 지역별 돌봄기관 수요를 파악했다.

이 외도 성북구 보육현황, 성북구민의 건강을 분석, 아동학대·자살률을 다루었고, 도시숲 조성 사업 등 미세먼지 대응 정책, 성북구 코로나19 예방접종센터 개소, 심리지원센터 운영, 우리동네 키움센터 개소 등 성북구의 주요 정책과 생활 정보도 수록했다.

이승로 성북구청장은 “지난해에 이어 올해도 코로나19 방역 대응으로 숨 가쁜 시간을 보내고 있다”며 “코로나19가 계속되는 상황에서도 성북구의 추진정책과 현장을 기록으로 보존, 이를 구민과 함께 공유함으로써 구정 운영에 대한 공감대 형성을 통해 소통행정을 추진하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr