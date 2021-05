[아시아경제 라영철 기자] 수술받은 여성 환자를 성추행한 남성이 경찰에 붙잡혔다.

의정부경찰서는 "준강제추행 혐의로 20대 A 씨를 불구속 입건했다"고 7일 밝혔다.

A 씨는 지난 3월 의정부시의 한 대형 병원에서 수술을 마치고 입원실로 이동한 여성 환자 B 씨 신체 부위를 만지는 등 추행한 혐의를 받고 있다.

당시 A 씨는 B 씨가 누운 침대를 이동하는 업무를 맡았으며, B 씨는 마취가 풀리는 상태였던 것으로 조사됐다.

병원 측은 용역 회사 소속 A 씨를 바로 해고했으며, B 씨는 정신과 치료를 받는 것으로 전해졌다.

A 씨는 최초 경찰 조사에서 혐의를 인정했다가, 이후 변호사를 대동한 뒤 진술을 번복하며 혐의를 부인하고 있다.

경찰은 사건을 검찰에 송치할 예정이다.

