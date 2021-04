프리미엄 마누카꿀 ‘퓨리티’, 신세계백화점 팝업스토어 오픈…오프라인 첫 선

- 뉴질랜드 공인 기관 인증, 세계 최고 등급 ‘UMF 31+ 마누카꿀’ 한정판매

- 행사 기간 특별 할인 및 마누카꿀 미니팩 증정 등 다양한 혜택 제공

바른손라이프사이언스는 청정자연 뉴질랜드의 100년 양봉 노하우를 집대성한 프리미엄 마누카꿀 브랜드 ‘퓨리티’가 신세계백화점과 손잡고 오프라인 매장에 첫 진출한다고 밝혔다.

가정의 달을 맞아 4월 30일부터 오는 5월 13일까지 신세계백화점 본점 및 강남점, 경기점에 퓨리티 팝업스토어를 열고, 마누카꿀 제품 및 선물세트를 최대 15% 할인된 가격으로 판매한다. 특히, 뉴질랜드 공인 기관에서 인증 받은 세계 최고 등급 마누카꿀 ‘퓨리티 마누카 그랑크루 프리미엄 리저브 UMF 31+’를 실제로 만나볼 수 있어, 소비자들의 관심이 집중되고 있다.

팝업스토어에서는 퓨리티의 전 제품은 물론 가정의 달 특별 선물세트도 추가로 선보인다. ▲떠먹는 오리지널 ’퓨리티 마누카(UMF 8~31+)’ 6종 ▲설탕 같은 결정 형태의 ’크리스탈 스위트’ ▲잼처럼 가볍게 짜 먹는 ’스냅팩’ ▲캔디형 ’로젠지’ 등 단품들을 10% 할인가로 판매한다. 또한 스냅팩 및 오리지널 단지형 마누카꿀 등으로 구성된 선물세트 5종은 15% 할인가에 구매할 수 있으며, 스냅팩 및 크리스탈 스위트 미니팩(5개입)도 추가 증정한다.

‘액체 금’으로 불리는 마누카꿀은 마누카 꽃에서 꿀벌이 만들어낸 매우 희귀한 뉴질랜드 고유의 꿀이다. 일반 꿀과는 달리 항균 화합물인 ‘메틸글리옥살(Methylglyoxal)’을 함유하고 있어 항산화 효과는 물론 면역력 증진에도 도움이 되는 것으로 알려지며 세계 10대 슈퍼푸드로 선정되었다.

퓨리티 브랜드 관계자는 “국내 공식 론칭을 한지 한 달도 되지 않아 소비자들의 많은 관심에 힘입어 오프라인을 통해 선보일 수 있게 되었다”며, “할인 등 풍성한 혜택을 준비하였으니 품질 인증마크를 명확하게 표기해 믿을 수 있는 ‘퓨리티 마누카꿀’로 온 가족의 건강을 챙겨 보시길 바란다”라고 말했다.

한편, 퓨리티 팝업스토어는 신세계백화점 ‘웰니스 페어’를 통해 4월 30일부터 5월 6일까지 신세계 본점, 7일부터 13일까지 경기점 이벤트홀에서 만나볼 수 있으며, 강남점에서는 5월 3일부터 9일까지 지하 1층 메인 출입구 앞에서 가정의 달 특별 팝업스토어가 열릴 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr