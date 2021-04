SK이노-SK렌터카, 전기차 배터리 '안전하게 오래쓰는 배터리 솔루션' 공동 추진

배터리 공급사와 전기 렌터카 운영사 공동 개발

상시 배터리 모니터링해 잔여수명 파악, 이상징후 사전 감지해 분석키로

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 1,000 등락률 -0.36% 거래량 377,988 전일가 275,000 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일SKIET, 폴란드서도 '100% 친환경 전력' 쓴다 close 과 SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 150 등락률 +1.32% 거래량 152,908 전일가 11,350 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일[e공시 눈에 띄네]코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 가 전기차 배터리의 최고 가치인 '안전하게 오래 쓰는' 솔루션을 만들기 위해 협업키로 했다. 이를 위해 SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 150 등락률 +1.32% 거래량 152,908 전일가 11,350 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일[e공시 눈에 띄네]코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 에 들어간 배터리의 실시간 사용 데이터를 분석하는 시스템을 구축했다고 30일 밝혔다.

그간 전기차 업체와 배터리 기업간의 협력은 많이 있었지만, 배터리 기업과 렌터카 운영사가 ‘안전하게 오래쓰는 배터리’를 목표로 협력한 것은 이번이 처음으로 알려졌다.

양사는 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 1,000 등락률 -0.36% 거래량 377,988 전일가 275,000 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일SKIET, 폴란드서도 '100% 친환경 전력' 쓴다 close 이 전기차 배터리 제조사로서 쌓아온 배터리 분석 역량과 SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 150 등락률 +1.32% 거래량 152,908 전일가 11,350 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일[e공시 눈에 띄네]코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 의 자동차 통합 관리 솔루션인 '스마트링크'를 결합해 솔루션을 제작했다. 이 솔루션을 통해 실시간으로 배터리 사용 데이터를 분석하고 배터리 수명 예측 및 과열 등 이상 징후를 감지한다. 양사는 이 솔루션을 SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 150 등락률 +1.32% 거래량 152,908 전일가 11,350 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일[e공시 눈에 띄네]코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 가 운영하는 장기 렌탈 전기차에 시범적으로 탑재한다.

이에 따라 전기차가 운행하고 정차하고 충전하는 모든 상황에서 나타나는 배터리 상태변화를 실시간으로 24시간 분석해 전기차에 장착된 배터리의 생로병사 전 과정을 모니터링 할 수 있게 됐다. 이 분석 결과를 토대로 전기차 배터리를 항상 최상의 상태로 유지할 수 있는 자동 관리 시스템으로 확장해 나갈 계획이다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 1,000 등락률 -0.36% 거래량 377,988 전일가 275,000 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일SKIET, 폴란드서도 '100% 친환경 전력' 쓴다 close 은 향후 구축한 관리 시스템을 렌터카 사업자, 배달 사업자, 택시 및 버스와 같은 상용차 운영 업체 등에 제공할 계획이다. 사업자들은 차량 상태를 한 눈에 파악해 손쉽게 관리할 수 있고 배터리 잔여 수명 등 정보를 정확하게 알 수 있어 차량 관리 효율을 높일 수 있게 된다.

SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 150 등락률 +1.32% 거래량 152,908 전일가 11,350 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일[e공시 눈에 띄네]코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 는 올해 3월 한국형 무공해차 전환100(K-EV100) 참가를 선언해 2030년까지 운영하는 모든 차량을 100% 친환경 차량으로 전환하겠다고 발표한만큼 향후 이 솔루션의 활용 가치를 높게 보고 있다.

SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 150 등락률 +1.32% 거래량 152,908 전일가 11,350 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일[e공시 눈에 띄네]코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 는 자체적으로 구축한 차량 통합 관리시스템인 스마트링크에 이번 솔루션을 결합 적용할 계획이다. 이를 통해 향후 운영하게 될 다수 전기차를 최적의 상태로 관리할 수 있을 뿐 아니라, 매각하는 과정에서도 정확하게 잔존가치를 측정하는 등 관리 효율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 1,000 등락률 -0.36% 거래량 377,988 전일가 275,000 2021.04.30 11:40 장중(20분지연) 관련기사 기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일SKIET, 폴란드서도 '100% 친환경 전력' 쓴다 close 은 배터리 모니터링 시범 서비스를 통해 구축하게 될 데이터 분석 역량을 계속해서 발전시키고 응용하는 기반을 마련, 다양한 BaaS(Battery as a Service)로 확장할 수 있는 사업 역량을 확보하게 됐다.

양사는 2020년 상반기부터 진행해온 협력을 토대로 이번 서비스를 론칭했으며, 향후 데이터 분석 알고리즘을 스스로 발전시키는 AI(Artificial Intelligence)기반의 서비스로 확장시킬 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr