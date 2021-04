아마존 매출 1000억 돌파…2분기 연속

[아시아경제 조유진 기자] 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 2개 분기 연속 매출 1000억달러를 돌파하는 깜짝 실적을 기록했다.

29일(현지시간) 아마존은 올 1분기 실적 공시를 통해 매출이 전년동기대비 44% 늘어난 1085억2000만달러(약 120조2944억원)를 기록했다고 밝혔다.

이는 시장조사업체 레피니티브가 집계한 시장 전망치 1044억7000만달러를 웃도는 수치로, 분기 매출 기준 지난해 4분기(약 1256억달러)에 이어 역대 2번째 규모다.

주당순이익(EPS) 역시 15.79달러로 시장 전망치 9.54달러를 상회했다.

아마존은 지난해 4분기 1255억6000만달러의 매출을 올리며, 사상 처음으로 분기 매출 1000억달러를 돌파한 이후 2개 분기 연속 매출 1000억달러 돌파 행진을 이어가고 있다.

아마존은 올 2분기에도 시장 전망치(1086억달러)를 넘어선 1100억~1160억달러의 매출을 올릴 것으로 예상된다.

미 경제매체 CNBC는 호실적 배경에 대해 코로나19 사태를 계기로 비대면 시장이 커지면서 온라인 쇼핑이 확대된 영향이라고 분석했다.

주력사업인 소매부문(전자상거래) 외 클라우드 컴퓨팅과 광고 비즈니스도 호황을 이어가고 있다.

같은 기간 아마존웹서비스는 전년동기대비 32% 증가한 135억달러의 순매출을 기록했다. 기타항목으로 잡힌 광고매출은 전년동기대비 77% 증가한 69억달러로 추산된다.

