"죽, 쏘쏘에요" 손님 리뷰에…"아픈거 안나았으면" 사장 답글 논란

[아시아경제 김봉주 기자] 죽집을 운영하는 사장이 배달 애플리케이션 리뷰를 남긴 손님에게 저주성 답글을 달아 논란이다.

지난 28일 한 온라인 커뮤니티에는 '배달의 민족 손님 죽으라는 사장"이라는 제목의 글이 올라왔다.

첨부된 사진을 보면, 한 죽집에서 소고기 야채죽을 주문한 A 씨는 별점 4개와 함께 "후두염이 심해 죽을 시켰는데 쏘쏘다(그저 그렇다)"라는 리뷰를 남겼다.

이에 사장 B 씨는 "16시간 일해가면서 만든다. 쏘쏘라고 하실 거면 배달료와 가격이 더 비싼 다른 데 가서 시켜 드시라"면서 "아프신 거 안 나으셨으면 좋겠다"라고 적었다.

이에 해당 내용을 커뮤니티에 공유한 작성자는 "1점도 아니고 4점 줬는데 그걸로 죽으라는 말을 저렇게 한다"면서 "그렇게 힘들면 실컷 쉬었으면 좋겠다"라며 분노했다.

누리꾼들은 "사장님이 도가 지나쳤다" "요즘 진상 사장도 많다" "사장이 가게 이미지 직접 깎아먹네" "사장님 기분이 많이 안좋으셨나" 등의 반응을 보였다.

최근 리뷰 문제로 사장과 고객이 신경전을 벌이는 일로 종종 논란이 빚어지고 있다.

지난 21일 제주의 한 고깃집을 방문한 고객이 가게에서 사용하는 집게가 비위생적이라고 지적하자 사장이 "리뷰 0.5점 줄 손님"이라고 비꼬는 일도 있었다. 이후 실제 낮은 별점 리뷰로 이어졌고, 사장이 "별점 테러할 줄 알았다. 이제 후련하냐"는 답글을 달아 논란이 됐다.

지난 2월에도 한 브런치 카페 사장이 메뉴를 한국어로 해 달라는 손님 요청에 "내일까지 웃겨 죽을 것 같다"며 조롱 섞인 답변을 달았다가 논란이 확산하자 결국 사과했다.

