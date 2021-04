SKIET, 증거금만 역대 최대 81조…1주도 못받는 청약자 속출할 듯

[아시아경제 김흥순 기자] 2차전지 분리막 회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 공모주 청약에서 80조원 넘는 돈을 끌어모으며 역대 최대 증거금 기록을 다시 썼다.

29일 대표 주관사 미래에셋증권에 따르면 28~29일 진행된 SKIET 일반인 공모주 청약에서 80조9017억원의 증거금이 모였다.

앞서 지난해 카카오게임즈(58조5000억원)와 빅히트(현 하이브·58조4000억원)는 물론 역대 최대인 SK바이오사이언스(63조6000억원) 증거금을 뛰어넘었다.

SKIET 증거금은 첫날 22조원이 모였고, 이날 58조원이 추가됐다. 경쟁률은 288.2대 1로 집계됐다. SK바이오사이언스의 경쟁률(335.36대 1)에는 못 미쳤으나 더 높은 공모가 때문에 역대 최대 증거금 기록을 썼다.

가장 많은 청약 물량이 배정된 미래에셋증권(배정 비율 46%)은 283.5대 1였다. 한국투자증권(32%)은 281.9대 1, SK증권(14%)은 225.1대 1이었다. 이 밖에 삼성증권(3.6%)은 443.2대 1, NH투자증권(3.6%)은 502.2대 1이었다.

이번 청약은 물량의 절반 정도를 모든 청약자에게 골고루 나눠주는 균등배분 방식이 적용된다. 따라서 여러 증권사 청약에 참여할수록 받을 수 있는 주식 수도 늘어난다. 그러나 현재 청약 계좌 수가 각 증권사에 배정된 균등배분 물량보다 많아 모든 청약자를 대상으로 추첨으로 배정된다.

총 474만4557명이 청약에 참여해 전체 균등배분 물량(267만3천750주)을 크게 웃돌았다. SK증권을 제외한 나머지 4개 주관사에서는 균등배분 몫으로도 1주도 받지 못하는 청약자가 속출하게 됐다.

미래에셋증권(142만9352명 청약·균등배분물량 124만1384주)은 대략 10명 중 1명꼴, 한국투자증권(129만3832명 청약·균등배분물량 85만9420주)은 10명 중 4명꼴로 1주도 받지 못한다.

삼성증권은 8명 중 1명, NH투자는 10명 중 1명만 균등배분 몫 1주를 가져갈 것으로 보인다. 반면 SK증권(32만3911명 청약·균등배분물량 38만1964주)에서 청약한 이들은 모두 최소 1주를 받게 됐다. 실제 배정 결과는 지켜봐야 한다. SKIET는 다음 달 11일 유가증권시장에 상장한다.

