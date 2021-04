[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 사순문 전남도의원(더불어민주당·장흥1)은 29일 제351회 임시회 도정질문에서 징계교사·신규교사, 직속기관의 특정 지역 편중을 지적하고, 창의융합교육의 중남부권 이전 등 전남교육의 지역 균형을 촉구했다.

사순문 의원에 따르면 최근 3년간 장흥?강진?해남?완도 지역에 징계교사를 초등 80%, 중등 64.6%를 배치했고, 신규교사는 초등 29%, 중등 47%를 집중적으로 배치했다.

사순문 의원은 “징계교사와 신규교사의 특정 지역 집중배치로 지역적 불균형이 심각하며 효율적인 개선이 요구된다”고 지적했다.

이어 “21세기 AI 정보화시대를 맞아 미래 꿈나무들이 창의적이고, 융합적인 사고를 할 수 있는 교육이 필요하다”며 “전남교육청 창의교육 활성화와 교육 발전을 위해 접근성이 좋은 중남부권으로 창의융합교육원을 이전해야 한다”고 주장했다.

