1380만 경기도민 위한 공영방송 설립 초읽기…도의회, 조례안 '통과'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 1380만 경기도민의 알권리 충족 등을 위한 경기도형 공영방송 설립을 추진한다. 지난해 3월 경기방송이 폐쇄된 지 1년1개월만의 재추진이다.

경기도는 29일 열린 경기도의회 제351회 임시회에서 '경기도 공영방송설치 및 운영 조례'이 재적의원 107명 중 98명의 압도적 찬성으로 통과됐다고 밝혔다.

경기도는 이번 조례 통과로 중앙 및 서울 중심에서 벗어난 경기 지역 특성에 맞는 차별화된 방송이 가능할 것으로 보고 있다. 또 공영방송 설립으로 서울시의 TBS와의 거전한 경쟁 등도 기대된다는 입장이다.

도 관계자는 "경기도는 대한민국 인구의 4분의 1이상인 1380만명이 거주하는 전국 최대 지방정부로 다양한 지역적 특성을 반영한 공영방송이 절실했다"며 "이번 공영방송 설립 근거가 도의회를 통해 마련된 만큼 도민 참여형 방송으로 차별화를 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

도는 앞으로 방송통신위원회가 99.9Mhz 주파수 공모 시 적극 참여할 계획이다. 이럴 경우 민간 사업 참여자와의 치열한 경쟁이 예상된다. 도는 주파수 공모에서 낙찰될 경우 비영리 재단 설립을 거쳐 방송국 설립을 본격 추진하게 된다.

도는 공영 방송의 방향성도 마련한 상태다. 도는 먼저 도민과 국민의 알권리 충족, 지역 상생, 발전을 통해 방송의 공적책임을 적극 실현하겠다는 구상이다.

또 방송의 보편성 충족 및 사회 약자의 참여를 통해 방송의 공익성을 확보하고 비영리 미디어재단 설립 운영을 통해 최대한 방송의 독립성을 확보하기로 했다.

도는 지난해 3월16일 경기방송이 정파(전파송출 정지)되면서 도민에게 도정을 제대로 알릴 공영방송이 없었다.

상황이 이렇자 지난해 6월 도의회에서 40여명의 도의원들이 '경기도형 공영방송'설립을 제안했고, 제350회 본회의에서 박근철

교섭단체 대표의원이 공영방송 설립 필요성을 주장하면서 탄력이 붙었다.

박 대표의원은 당시 "경기도형 공영방송 설립을 통해 도민들의 마음을 하나로 모아야 한다"며 "공영방송을 통해 1380만 경기도민의 도정에 대한 알권리를 충족시켜야 한다"고 주장했다.

박 대표의원은 경기도교육청과 31개 시군의 공영방송 설립에 대한 적극적 협조 및 동참도 강조했다.

그는 "경기도 공영방송이 설립되면 경기 교육정책에 대해서도 다양한 형태로 홍보하고 논의할 수 있는 장이 마련될 것"이라며 "공영방송이 성공적으로 설립될 수 있도록 31개 시ㆍ군도 힘을 모아 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr