진주시 코로나19 피해 택시 활성화 대책 … 앱 마일리지 제도 변경 우선지원

5월 1일부터 콜 통신비 지원 확대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 7일 택시업계 관계자와 간담회를 하고 애로점과 건의 사항 등을 수렴하여 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 택시업계 지원대책을 마련했다고 29일 밝혔다.

시는 기존에 2013년부터 브랜드 택시 사업의 목적으로 3개 전화상담실의 법인 택시 658대에 대해 지원되고 있던 택시 전화상담실 통신비를 개인택시 400여 대에도 확대해 지원하기로 했다.

이는 올해 3월, 제일콜, 진주콜, 남강콜의 3개 택시 전화상담실이 통합 운영돼 택시 전화상담실 업체 간 지원의 형평성을 확보하고 코로나19로 침체한 택시업계와 택시 전화상담실 운영을 지원하기 위한 것으로, 오는 5월 1일부터 확대 지원된다.

또한 시는 2016년에 경남 최초로 개발·도입된 공공형 택시 호출 앱 ‘진주 택시’의 이용 활성화와 택시 운송 서비스 향상을 목적으로 2017년도부터 지원해 온 진주 택시 앱 이용 마일리지 제도의 지급기준을 변경해 확대 지원키로 했다.

그동안 시는 택시 기사의 진주 택시 앱 콜 승낙 건수와 민원 발생 등 친절도를 평가해 1콜당 최고 400원의 마일리지를 택시 기사에게 지급했으나 5월 1일부터는 1콜당 최고 1000원을 지급한다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr