김해시, 2021년 청소년축제 ‘별별유스’ 참가자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 내달 22일 2021년 김해시 청소년축제 ‘별(別)별(★)유스(Youth)!’를 개최한다고 29일 밝혔다.

김해 청소년 어울림마당의 둘째 마당으로 진행되는 이번 축제는 청소년 육성의 범시민적 공감대 마련하고 청소년들의 문화적 감성과 예술적 재능을 발휘할 수 있는 놀이마당을 제공하고자 개최된다.

청소년축제는 관계자 회의를 통해 청소년과 지역사회의 의견을 반영해 모범 청소년 표창, 청소년헌장낭독, 공연마당, 온라인 문화체험으로 운영된다. 행사는 당일 유튜브 채널로 생중계된다.

참여 조건은 관내에 거주하는 만9~24세 청소년이면 누구나 다양한 형태로 참여할 수 있다.

참여 신청은 시청 공지사항, 김해시공공예약포털을 통해 신청하면 된다. 공연 및 체험 제공자로 참여하고 싶다면 5월 5일까지, 문화체험에 참여하고 싶다면 5월 12일부터 5월 17일까지 신청하면 된다.

김해시 관계자는 “이름처럼 다양하고 별처럼 빛나는 우리 청소년들이 주인공이 되는 축제인 만큼 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 전했다.

