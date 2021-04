영재학교 내년부터 의대·약대 지원하면 일반고 전출 권고

'영재학교 학생 의약학 계열 진학 제재 방안' 마련

생기부 교과학습발달상황에 학점 대신 석차등급, 창체 공란 처리

입학 지원 때 제재 동의 서약…재학생에게도 최대한 적용

[아시아경제 한진주 기자] 내년부터 영재학교에 입학하는 신입생들이 의대나 약대로 지원할 경우 일반고 전출을 권고하기로 했다. 영재학교 입학 원서에 의·약대 진학 관련 제재에 따른다는 서약도 받는다.

29일 영재학교장협의회는 '영재학교 학생 의약학 계열 진학 제재 방안'을 공동으로 마련해 2022학년도 입학전형 모집 요강에 반영한다고 밝혔다. 제재 방안이 담긴 영재학교별 2022학년도 입학전형 모집 요강은 오는 30일이나 5월1일에 공고된다.

해당 학교는 경기과학고, 광주과학고, 대구과학고, 대전과학고, 서울과학고, 한국과학기술원 부설 한국과학영재학교, 세종과학예술영재학교, 인천과학예술영재학교다.

영재학교 의약학 계열 진학 제재 방안은 이공계 진로·진학지도를 강화하기 위해 만들어졌다. 제재 방안에 서약해야 원서를 접수할 수 있다.영재학교들은 입학 후 의약학 계열로 진학을 희망하거나 지원하는 학생의 경우 학교는 대학 진학 상담, 진학 지도를 일절 하지 않고 일반고 등으로 전출을 권고한다고 명시했다.

대학입학 전형에 필요한 학교생활기록부의 '교과학습발달상황'에 학점 대신 석차등급을 제공하고, 연구 활동 등 영재학교에서 추가로 운영되는 교육과정을 기재하지 않는다. 창의적 체험활동 등 일부 항목을 공란으로 처리한다.

아울러 의약학 계열 진학 희망 학생에게는 정규 수업 이외에는 기숙사와 독서실 등 학교 시설 이용을 제한한다. 영재학교 교육과정 운영을 위해 투입된 추가 교육비와 영재학교 재학 중 지급한 장학금도 반납해야 한다고 돼 있다.

8개 영재학교는 현재 재학생의 경우에도 학교별 상황에 맞게 의약학 계열 진학 제재 방안을 최대한 적용해 이공계 진로·진학 지도를 강화하기로 했다.

영재학교장협의회는 "영재학교는 이공계 우수 인재 양성을 위해 설립된 학교로서 영재학교 학생이 의약학 계열로 진학하는 것은 바람직하지 않다"며 "이번 조처로 영재학교 학생들이 이공계 분야로 더 많이 진출해 과학기술 발전에 큰 역할을 하기를 희망한다"고 밝혔다.

