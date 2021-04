"돈·시간 없이도 현실경험을 가상으로…실감미디어 확장 주목해야"

이성호 디스트릭트홀딩스 대표

아시아미래기업포럼서 실감콘텐츠 효용성 강조

[아시아경제 김흥순 기자] "실감미디어 기술은 많은 돈과 시간을 들이지 않고도 현실경험을 가상경험으로 대체해 줄 것이다."

디지털 미디어 전문 기업 디스트릭트홀딩스의 이성호 대표는 29일 아시아경제 주최로 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 2021 아시아미래기업포럼에서 실감미디어 기술이 경험의 사회적 비용을 낮출 수 있다며 이 같이 강조했다.

물건을 만들고 소비하는 패턴을 넘어 특정 브랜드가 상징하는 '경험'이 경제적 가치를 창출하는 '경험경제'의 시대가 도래하면서 실감미디어와 콘텐츠의 활용 범위도 확장될 가능성이 크다는 것이다.

가령 유명 프랜차이즈 커피전문점을 방문하는 소비자들은 그곳의 커피 맛이나 상품 때문이 아니라 매장의 분위기나 보고 느낀 경험에 익숙해 같은 브랜드를 다시 이용한다는 원리다.

디스트릭트는 자연을 소재로 한 실감콘텐츠로 현실경험을 가상으로 옮겨 주목받았다. 앞서 지난해 6월 서울 삼성동 코엑스 광장의 대형 전광판을 통해 선보인 미디어아트 '웨이브'가 대표적이다. LED 전광판을 통해 거대한 파도가 몰아치는 장면을 소개했는데 생생한 현실감에 해외에서도 큰 관심을 받았다. 지난해 9월에는 제주 애월에 꽃과 들판, 폭포 등 자연을 선보이는 아르떼뮤지엄이 문을 열었다.

이 대표는 "코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 여행을 가지 못하거나 자유로운 이동이 불가능해 답답함을 호소하는 이들이 늘고 있다"며 "자연에 대한 갈증을 해소할 수 있는 가상경험에 대한 관심이 커졌고, 앞으로도 이러한 흐름이 확장될 것"이라고 내다봤다.

무엇보다 인공지능(AI)과 로봇, 빅데이터, 사물인터넷 등 4차산업혁명 기술과의 융합을 통해 실감미디어 기술은 보다 정교하게 발전할 가능성이 열렸다. 이 대표는 "가상경험이 시각, 청각, 후각뿐 아니라 신경망까지 인간의 감각을 대체하면서 향후 디지털 미디어 디자인의 핵심이 될 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr