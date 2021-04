[아시아경제 이민우 기자] 셀레믹스 셀레믹스 331920 | 코스닥 증권정보 현재가 20,450 전일대비 50 등락률 +0.25% 거래량 98,343 전일가 20,400 2021.04.29 15:19 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[급등주 발굴] 소룩스, 삼성출판사, 오로라.. 유럽에서 불티나게 팔린다! 셀트리온과 공동개발 소식! 이번이 마지막이네요 close 는 질병관리청과 3억원 규모의 '신종 코로나19전장유전체 서열 정보 생산 및 분석(2차)' 용역 계약을 체결했다고 29일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr