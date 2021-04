추억의 ‘공중전화박스’, 기후위기 대응 플랫폼으로 활용

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 공중전화박스가 기후위기 대응 플랫폼으로 활용된다. 자칫 애물단지로 전락할 수도 있던 공중전화박스가 새로운 활용처를 찾은 것이다.

충남도는 추억 속 유물(?)처럼 여겨지던 공중전화박스를 전기이륜차 공유배터리 스테이션으로 구축해 활용하는 방안을 추진한다고 29일 밝혔다.

공중전화박스의 공유배터리 스테이션 활용은 전기이륜차 확대 보급과 이용 활성화를 통한 대기오염물질 감축, 생활소음 저감, 라이더의 이륜차 유지비용 절감 등 효과를 가져 올 것으로 기대된다.

이를 위해 도는 전날 KT·KT링커스와 업무협약도 체결했다. 협약에 따라 도와 KT·KT링커스는 올해 충남지역에 분포한 실외 공중전화박스 총 900개 중 시·군별 1개 이상씩 20개를 추려 전기이륜차 공유배터리 스테이션으로 탈바꿈 할 계획이다.

이어 내년에는 공중전화박스 80개를 공유배터리 스테이션으로 추가 전환함으로써 충전 인프라를 대폭 늘려갈 복안이다.

특히 2023년부터는 공유배터리 스테이션으로 전환된 공중전화박스에 친환경 에너지 활용 기능을 추가하고 CCTV와 무인민원발급 기능을 더하는 등 고도화 과정도 거칠 예정이다.

공중전화박스의 공유배터리 스테이션 전환은 애물단지로 전락하기 쉬운 공중전화박스를 재이용할 수 있게 한다는 점에서 우선 의미를 갖는다.

여기에 친환경 전기이륜차의 활성화는 지역 대기질 개선과 생활소음 저감 효과도 기대할 수 있게 한다.

가령 휘발유를 연로로 사용하는 배기량 50cc 이상 내연기관 이륜차 1대는 1년간 일산화탄소(CO) 79.19㎏, 질소산화물(NOx) 1.08㎏, 휘발성유기화합물(VOCs) 11.88㎏ 등 대기오염물질을 배출한다.

이는 1600cc 미만 소형승용차보다 일산화탄소 2.2배, 질소산화물 4.2배, 휘발성 유기화합물 91.4배 많은 수치다.

또 내연기관 이륜차의 소음은 통상 115db로 측정돼 지하철(80db), 열차(100db)보다 높으며 전투기(120db)보다는 근소하게 낮다는 것은 것으로 확인된다.

반면 전기이륜차는 대기오염물질 배출량과 소음 모두 수치가 잡히지 않을 만큼 적은 장점이 있다. 무엇보다 전기이륜차의 경우 1만㎞를 기준으로 유지비가 40만원 안팎에 불과해 내연기관 이륜차(125cc 이륜차가 1만㎞ 운행 시 유지비 77만원)보다 30여만원 적어 라이더 입장에선 금전적 부담이 줄어든다.

다만 전기이륜차의 배터리 완충에 4~5시간이 소요되고 완충을 하더라도 주행거리가 40~50㎞에 그쳐 현장에선 그간 전기이륜차의 활용도가 높지 않았다. 이를 반영하듯 충남에 신고 된 내연기관 이륜차는 지난해 말 기준 13만6965대를 기록한 반면 전기이륜차는 2018년~2020년 총 717대가 보급돼 현황 격차가 큰 것으로 나타났다.

하지만 공유배터리 스테이션의 도입 이후에는 이 같은 문제도 차츰 해소될 것으로 보인다. 공유배터리 스테이션은 방전된 배터리를 완충 배터리와 교환할 수 있는 시스템으로 배터리 탈부착이 가능한 전기이륜차에 공유경제를 결합한 충전방식이다.

이를 토대로 그간 라이더로부터 외면 받던 전기이륜차의 한계가 해소되면 전기이륜차의 보급속도도 한층 더 빨라지게 될 것이라는 게 도의 셈법이다.

양승조 충남도지사는 “공유배터리 스테이션이 설치되면 긴 완충시간과 짧은 주행거리 등 단점을 보완할 수 있게 돼 전기이륜차의 보급 및 이용도 활성화 될 것으로 내다본다”며 “더불어 도는 공중전화박스의 공유배터리 스테이션 전환이 대기오염물질 배출량과 소음을 획기적으로 줄이는 단초를 마련할 것으로 기대한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr