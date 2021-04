[아시아경제 이민우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 9,922,446 전일가 82,100 2021.04.29 11:06 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "반도체 공급 부족으로 세트·디스플레이 일부 생산 차질"[컨콜] 삼성전자 "2분기 D램 빗그로스, 한 자릿수 초반 예상"[컨콜] 삼성전자 "하반기에도 서버·스토리지 수요 강세 지속될 것" close 는 보통주와 우선주 각각 주당 361원의 분기 현금배당을 실시하기로 결정했다고 29일 공시했다. 배당금총액은 2조4522억원으로 시가배당율은 보통주 0.4%, 우선주 0.5%다. 배당기준일은 지난달 31일, 배당금 지급 예쩡일은 다음달 18일이다.

