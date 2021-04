아이오닉5, 英 탑기어 전기차 어워드서 '베스트 디자인' 부문 수상

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 자사의 첫 전용 전기차 아이오닉 5가 영국 탑기어(Top Gear)의 전기차 어워드에서 베스트 디자인상을 수상했다고 29일 밝혔다.

잭 릭스 탑기어 편집장은 아이오닉5가 베스트 디자인 상을 수상한 이유로 ▲미래지향적 디자인 ▲80년대 핫 헤치를 연상케 하는 감성 ▲쏠라 루프, 테일라이트 등 대담하면서도 다양한 디테일 ▲평평한 잭실내 공간성 및 센터콘솔 등을 꼽았다.

애슐리 앤드류 현대차 영국법인 상무는 "아이오닉 5는 전기차 분야에서 서두주자가 되려는 현대차의 목표에서 매우 중요한 발걸음"이라면서 "유럽 전역에서도 많은 고객들이 아이오닉 5를 알아보기 위해 등록한 상태"라고 전했다.

한편 탑기어의 2021년 전기차 어워드에선 포르쉐 타이칸 크로스 투리스모가 종합 우승했다. 이밖에 메르세데스-벤츠 EQS(베스트 인테리어), 르노 5 컨셉트카(베스트 컨셉트), 아우디 E트론 GT(베스트 GT), 푸조 E-2008(베스트 크로스오버) 등이 각각 부문에서 수상했다.

