김성주 의원 "ESG, 경제와 사회 통합하는 계기될 것"

[아시아경제 이창환 기자] "ESG(환경·사회·지배구조)는 우리 경제와 사회가 통합하는 계기가 될 것이다."

김성주 더불어민주당 국회의원(국회 ESG포럼 공동대표)이 29일 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 '2021 아시아미래기업포럼'에 참가해 ESG의 중요성을 강조했다.

이날 행사의 환영사를 맡은 김 의원은 "과거 기업과 사회에 유행했던 CSR(사회적책임)이나 CSV(공유가치창출) 같은 개념은 기업과 사회가 별개라는 인식이 기본이었다"며 "반면 최근 관심을 받고 있는 ESG는 경제와 사회의 통합을 지향하는 것에서 더 확장된 개념"이라고 설명했다.

그는 "지금 우리나 나가야할 ESG의 기본 방향은 통합"이라며 "경제와 사회를 구분하지 않고 통합을 지향하는 것이 가장 핵심 원리"라고 덧붙였다.

김 의원은 "지속가능성 역시 ESG의 주요 원리"라며 "이는 지속가능한 사회를 의미하기도 하고 지배구조에 있어서는 지속 가능한 민주주의를 의미하기도 한다"고 말했다. 이어 "기업의 내부 의사결정 뿐 아니라 민주주의에서도 ESG의 중요성은 매우 커질 것"이라고 전망했다.

김 의원은 "ESG를 잘하는 기업일 수록 안정적이고 지속적인 성과를 낸다는 최근 연구결과도 있다"며 "이제 우리 사회에 있어서 ESG는 하나의 트렌드로 확고하게 정착돼야 한다"고 강조했다.

