[포토]제주항공 승무원이 운영하는 기내식 카페

제주항공이 29일 서울 마포구 AK&홍대 1층에 승무원이 직접 운영하는 기내식 카페 '여행의 행복을 맛보다'를 열었다. 사전행사에 참석한 신입 승무원들이 기내식을 체험하고 있다. 카페는 이날부터 7월 28일까지 운영되며 흑돼지덮밥 등 제주항공의 인기 기내식 메뉴를 승무원들이 직접 판매하는 것이 특징이다. /문호남 기자 munonam@

