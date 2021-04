[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 오는 30일 오후 5시 모바일 라이브 방송에서 KT 위즈 맨투맨, 아이싱티 등을 최저가로 판매한다고 29일 밝혔다.

이번 방송에는 K쇼핑 모바일 쇼핑호스트로 변신해 뜨거운 반응을 얻고 있는 김한슬 치어리더와 정유민 KT 위즈 치어리더 팀장이 함께 유쾌한 방송을 선보일 예정이다.

KT 위즈 포켓맨투맨은 4만2500원에, 착용 시 쿨링감이 느껴지는 아이싱티를 4만원에 판매한다. 이번 최저가는 라이브 방송에서만 선보이며, 30일이 지나면 다시 정상가에 판매 예정이다.

지난 모바일 라이브 방송과 같이 댓글에 KT 위즈 공식 위잽 ID와 함께 구매 인증 시 참여자 모두에게 위잽 무료 티켓 쿠폰 1매를 증정한다.

