요기요, 3000만개 개별 메뉴 코드 표준화

메뉴 코드 데이터 표준화 개발 완료

[아시아경제 김철현 기자] 배달 앱 '요기요'를 서비스하고 있는 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 판매 중인 약 3000만 개에 달하는 개별 메뉴를 정제해 메뉴 코드를 표준화하는 데이터 표준화 개발 작업을 완료했다고 29일 밝혔다.

'메뉴 코드 표준화'는 똑같은 메뉴라도 매장별로 다르게 판매되고 있는 메뉴 정보를 하나의 '표준메뉴'로 집계해 데이터화하는 기술이다. '짜장면'과 '자장면'을 하나의 메뉴로 구분해, 레스토랑별로 메뉴명을 다르게 사용하고 있더라도 동일한 메뉴로 파악할 수 있는 데이터 기술 기반을 구축한 것이다.

요기요는 이 기술을 활용해 고객에게 보다 정교하게 개인별 맞춤 서비스를 제공한다는 계획이다. 주문 고객, 레스토랑 파트너까지 최근 플랫폼 시장에서 가장 화두로 꼽히는 개인화 서비스를 더 풍부하게 경험할 수 있게 됐다. 구제척으로 소비자들은 좀 더 정확하고 정교한 메뉴 추천 서비스를 제공받을 수 있고 레스토랑 파트너들은 요기요가 메뉴 코드 표준화를 통해 만들어낸 리포트를 통해 매장 운영 및 매출을 증대할 수 있는 체계적인 성장 컨설팅을 받을 수 있다.

요기요는 메뉴 코드 표준화 기술을 충분한 테스트를 거쳐 상반기 내 본격적으로 적용해 나갈 방침이다. 조현준 딜리버리히어로코리아 최고기술책임자(CTO)는 "이번 메뉴 코드 표준화 작업을 통해 고객, 레스토랑 파트너 모두에게 편리하고 획기적인 서비스 경험을 선사하게 될 것"이라면서 "앞으로도 꾸준한 R&D 혁신을 통해 고객들에게 신선한 서비스 경험을 선사할 수 있도록 더욱 노력해 나가겠다"고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr